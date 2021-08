Гороскоп на 30 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно подбати про себе, а хто повинен проявити рішучість? Читайте гороскоп на 30 серпня від екстрасенсів СТБ.

Хоч би чим Овни займалися, на успіх розраховувати не варто. Протягом дня будуть виникати ситуації, на які ви ніяк не зможете вплинути. Змиріться.

Вас чекає дуже плідний день. Причому це стосується не тільки професійних обов’язків. Ви відчуєте в собі сили допомогти не лише близьким, а й малознайомим людям.

Ви сповнені рішучості і налаштовані оптимістично. І ніхто не зможе перешкодити вам втілити свої мрії в реальність. Так тому й бути.

Напередодні осені зірки радять Ракам зайнятися своїм здоров’ям. Вам необхідно пройти профілактичний огляд у лікаря і відмовитися від шкідливих звичок.

Щоб змінити своє життя, потрібно не боятися ризикувати. І у вас це добре виходить. Сміливо беріться за найскладніші проєкти. Не бійтеся. Якщо треба, вам допоможуть.

Вас чекає невдача. Однак не варто відразу опускати голову і засмучуватися. Ви зумієте подолати всі перешкоди. А все завдяки оптимізму і непорушній вірі у свої сили.

Якщо вірити в себе, то все задумане збудеться. Не бійтеся ділитися своїми планами і бажаннями. Цілком імовірно, що ви легко знайдете союзників, які й допоможуть вам із реалізацією.

Якщо ви хочете досягти бажаного результату, припиніть зволікати. Інакше удача від вас відвернеться. Також зірки радять не робити великих покупок.

Вам доведеться виконати багато роботи. Причому не тільки за себе, а й замість своїх колег. Навчіться казати «ні», інакше всі сядуть вам на голову.

День відновлення енергії і приємних знайомств. Зірки обіцяють позитивні зміни в житті: чекайте на перспективне знайомство, пропозицію руки і серця або вагітність.

У намаганні догодити всім ви ризикуєте втратити себе. Зупиніться на мить і подумайте: чи варто жертвувати власним комфортом заради людей, які дбають лише про себе.

День обіцяє бути насиченим. До обіду чекайте приємної телефонної розмови, яка повністю змінить ваші плани. А ось ближче до вечора ви відчуєте сильну втому.

