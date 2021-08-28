Гороскоп на 29 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит научиться самостоятельно решать свои проблемы, а кто может обратиться за помощью к близким людям? Читайте гороскоп на 29 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Все внимание Овнов займут финансовые вопросы. Их накопилось очень много. Звезды советуют отказаться от ненужных покупок. Ваш выход ― четкое планирование.

Телец

Тельцов ждет непростой день. Однако звёзды советуют не вступать в споры и не показывать свое недовольство. Держите эмоции под контролем. Так вам удастся выйти сухим из воды.

Близнецы

Близнецы столкнутся с очень неприятной ситуацией. Постарайтесь отстоять свое мнение. Есть люди, которые думают, что они всё знают лучше всех. Но вы же не такой. Не позволяйте другим садиться себе на шею.

Рак

Раки будут полностью загружены работой. К вечеру вы почувствуете дикую усталость. Однако отдохнуть вам не удастся: проблемы в семье испортят вечер.

Лев

Львам стоит осторожно относиться к новой информации. Старайтесь проверять все факты. Поберегите деньги. Они могут понадобиться. Одиноких представителей знака ждет приятное знакомство.

Дева

День благоприятный как для профессиональной деятельности, так и для личной жизни. Удачное время для того, чтобы вывести отношения с любимым человеком на новый уровень.

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Весы

Сложный день, который сулит много неприятностей, в частности ― ссоры с любимым человеком. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не говорить того, о чем через минуту пожалеете.

Скорпион

Непростой день, который сулит полную погруженность в работу. Дел накопится столько, что придется задержаться допоздна. Из-за этого возможен конфликт со второй половинкой.

Стрелец

Стрельцов с самого утра жду потрясающие новости. Ждите приятных перемен в личной жизни. А вот в вопросах финансов стоит быть очень аккуратными. Есть риск попасться в руки мошенников.

Козерог

Козерогам стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Употребление алкоголя в больших количествах и фастфуда имеет пагубное влияние на организм. Так что, может, стоит перейти на полезное питание?

Водолей

У Водолеев все в ажуре. Вот только от непреодолимого желания бросить всё и уехать за тридевять земель стоит отказаться. Вам нужно научиться решать проблемы, а не убегать от них.

Рыбы

Рыбам звёзды советуют спуститься с небес на землю и трезво оценить ту жизненную ситуацию, в которой они сейчас оказались. Если вы не возьмете на себя ответственность, то так и останетесь у разбитого корыта.

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