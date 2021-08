Гороскоп на 29 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто навчитися самостійно вирішувати свої проблеми, а хто може звернутися по допомогу до близьких людей? Читайте гороскоп на 29 серпня від екстрасенсів СТБ.

Усю увагу Овнів займуть фінансові питання. Їх накопичилося дуже багато. Зірки радять відмовитися від непотрібних покупок. Ваш вихід ― чітке планування.

Тельців чекає непростий день. Однак зірки радять не вступати в суперечки і не показувати своє невдоволення. Тримайте емоції під контролем. Так вам вдасться вийти сухим із ​​води.

Близнюки зіткнуться з дуже неприємною ситуацією. Намагайтеся обстояти свою думку. Є люди, які думають, що вони все знають краще за всіх. Але ви ж не такий. Не дозволяйте іншим сідати собі на шию.

Раки будуть повністю завантажені роботою. До вечора ви відчуєте дику втому. Однак відпочити вам не вдасться: проблеми в родині зіпсують вечір.

Левам варто обережно ставитися до нової інформації. Намагайтеся перевіряти всі факти. Побережіть гроші. Вони можуть знадобитися. Самотніх представників знака чекає приємне знайомство.

День сприятливий як для професійної діяльності, так і для особистих взаємин. Вдалий час для того, щоб вивести стосунки з коханою людиною на новий рівень.

Складний день, який обіцяє багато неприємностей, зокрема ― сварки з коханою людиною. Спробуйте стримувати свої емоції і не говорити те, про що через хвилину пошкодуєте.

Непростий день, який обіцяє повну заглибленість у роботу. Справ накопичиться стільки, що доведеться затриматися допізна. Через це може бути конфлікт із другою половинкою.

Стрільців із самого ранку чекають приголомшливі новини. Чекайте приємних змін в особистому житті. А ось у питаннях фінансів варто бути дуже обережним. Є ризик потрапити в руки шахраїв.

Козерогам варто звернути особливу увагу на стан свого здоров’я. Вживання алкоголю у великих кількостях і фастфуду має згубний вплив на організм. Може, варто перейти на корисне харчування?

У Водоліїв усе в ажурі. Ось тільки від непереборного бажання покинути все й поїхати за тридев’ять земель варто відмовитися. Вам потрібно навчитися вирішувати проблеми, а не тікати від них.

Рибам зірки радять спуститися з небес на землю і тверезо оцінити ту життєву ситуацію, в якій вони опинилися. Якщо ви не візьмете на себе відповідальність, то так і зостанетесь ні з чим.

