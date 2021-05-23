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Гороскоп на 24 мая 2021 года

23.05.2021

Гороскоп на 24 мая 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быть более собранным, а кто может заключить очень выгодный контракт? Читайте гороскоп на 24 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен

Немного сумбурный день. На работе могут возникнуть мелкие неприятности. Зато у одиноких Овнов появится шанс изменить свою личную жизнь к лучшему. 

Телец

Неблагоприятный день. Возможно, на вашем пороге появятся нежеланные гости, которые принесут неприятные известия. Постарайтесь не паниковать. 

Близнецы

Хороший день для карьерного роста. Однако к вечеру возможны непредвиденные расходы, которые пошатнут ваше финансовое благосостояние. 

Рак

Хороший день для выгодных финансовых вложений. Возможно, вы приобретете крупную покупку по очень низкой цене. Главное ― не сорить деньгами. 

Лев

В этот день важно не давать обещаний, которые вы не сможете выполнить. Это может привести к обидам близких людей. Проявите уважение к чувствам других. 

Дева

Если вы не хотите, чтобы день пошел наперекосяк, перестаньте давать пустые обещания, следите за своими словами и ни в коем случае не обманывайте родных. 

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Весы

Обратите внимание на свое здоровье. Отрегулируйте режим дня. Это поможет грамотно распределить время. Только в таком случае вы успеете переделать огромное количество дел, которые навалятся на вас с самого утра. 

Скорпион

Вам может поступить очень выгодное предложение. Не отказывайтесь. Риск может быть очень полезным. Так не раздумывайте и меняйте свою жизнь к лучшему. 

Стрелец

Окружающие с самого утра будут пытаться вывести вас из равновесия. Не принимайте все сказанное слишком близко к сердцу. Вечер проведите в тишине. 

Козерог

Неблагоприятный день для обращения к начальству, смены работы или принятия важных решении. Вероятны конфликты с любимым человеком. Не паникуйте. 

Водолей

До обеда вам предстоит хорошенько потрудиться. Есть шанс заключить очень выгодный контракт. Вечер проведите в семейном кругу за душевной беседой. 

Рыбы 

Сумбурный день. Вы будете метаться между проблемами на работе и в личной жизни. Расставьте приоритеты и решайте вопросы по мере их поступления. Не распыляйтесь на все сразу. 

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