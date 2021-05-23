Гороскоп на 24 травня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто бути більш зібраним, а хто може укласти дуже вигідний контракт? Читайте гороскоп на 24 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Трохи сумбурний день. На роботі можуть виникнути дрібні неприємності. Зате у самотніх Овнів з’явиться шанс змінити своє особисте життя на краще.

Телець

Несприятливий день. Можливо, на вашому порозі з’являться небажані гості, які принесуть неприємні звістки. Намагайтеся не панікувати.

Близнюки

Хороший день для кар’єрного зростання. Однак до вечора можливі непередбачені витрати, які похитнуть ваш фінансовий добробут.

Рак

Хороший день для вигідних фінансових вкладень. Можливо, ви придбаєте велику покупку за дуже низькою ціною. Головне ― не смітити грошима.

Лев

У цей день важливо не давати обіцянок, які ви не зможете виконати. Це може призвести до образ близьких людей. Проявіть повагу до почуттів інших.

Діва

Якщо ви не хочете, щоб день пішов шкереберть, перестаньте давати пусті обіцянки, стежте за своїми словами і в жодному разі не обманюйте рідних.

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Терези

Зверніть увагу на своє здоров’я. Налаштуйте режим дня. Це допоможе грамотно розподілити час. Тільки в такому випадку ви встигнете переробити величезну кількість справ, які наваляться на вас із самого ранку.

Скорпіон

Вам може надійти дуже вигідна пропозиція. Не відмовляйтеся. Ризик може бути дуже корисним. Тож не роздумуйте і змінюйте своє життя на краще.

Стрілець

Люди з вашого оточення з самого ранку намагатимуться вивести вас із рівноваги. Не приймайте все сказане занадто близько до серця. Вечір проведіть у тиші.

Козеріг

Несприятливий день для звернення до начальства, зміни роботи або ухвалення важливих рішень. Імовірні конфлікти з коханою людиною. Не панікуйте.

Водолій

До обіду вам треба дуже добре попрацювати. Є шанс укласти вигідний контракт. Вечір проведіть у сімейному колі за душевною бесідою.

Риби

Сумбурний день. Ви будете метатися між проблемами на роботі та проблемами в особистому житті. Розставте пріоритети і вирішуйте питання в міру їх надходження. Не розпорошуйтесь на все відразу.

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