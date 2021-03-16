Гороскоп на 17 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно поработать на перспективу, а кто должен хорошенько отдохнуть? Читайте гороскоп на 17 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам стоит проявить особую бдительность, совершая покупки. Есть шанс приобрести ненужную или слишком дорогую вещь.

Телец

Прекрасный день, чтобы как можно лучше проявить себя на работе. Смело беритесь за сложные дела. У вас все получится.

Близнецы

Благоприятный день для путешествий и отдыха. Если все же не удастся отпроситься с работы, не расстраивайтесь. Проведите вечер в компании дорогих вам людей.

Рак

Вам предстоит решить все дела, которые не получалось завершить накануне. Проявите осторожность: есть риск попасться в лапы мошенников.

Лев

Двойственный день. В профессиональной сфере все хорошо, однако в отношениях с любимым человеком могут возникнуть мелкие разногласия. Не позволяйте эмоциям вами управлять.

Дева

Первая половина дня будет весьма удачной. А вот после обеда возможны крупные финансовые потери и ссоры с родственниками.

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Весы

Сложный день. Вам явно не хватает финансов. Нужно собрать все свои силы и поискать дополнительный источник дохода.

Скорпион

Чтобы достичь цели, нужно приложить очень много усилий. Все пойдет не так, как вам бы этого хотелось. Есть люди, которые специально ставят вам палки в колеса. Постарайтесь понять, кто это.

Стрелец

Прекрасный день, чтобы позаботиться о собственном здоровье. Постарайтесь провести как можно больше времени на свежем воздухе. Только одевайтесь по погоде.

Козерог

Жизненный потенциал очень высок, однако этот день может стать для вас испытанием. При возросшей гордыне возможны конфликтные ситуации в общении с окружающими.

Водолей

Прекрасный день, чтобы познакомиться с новыми интересными людьми и завести полезные знакомства и связи. Работайте на перспективу.

Рыбы

Прекрасный день для творческих представителей знака. Сегодня вам в голову может прийти гениальная идея, которую оценит начальство. Продолжайте в том же духе.

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