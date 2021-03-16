Гороскоп на 17 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно працювати на перспективу, а хто має просто відпочити? Читайте гороскоп на 17 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам варто проявити особливу пильність, здійснюючи покупки. Є шанс придбати непотрібну або занадто дорогу річ.

Телець

Прекрасний день, щоб якомога краще проявити себе на роботі. Сміливо беріться за складні справи. У вас усе вийде.

Близнюки

Сприятливий день для подорожей і відпочинку. Якщо все-таки не вдасться відпроситися з роботи, не засмучуйтесь. Проведіть вечір у компанії близьких вам людей.

Рак

Вам варто вирішити всі справи, які не виходило завершити напередодні. Проявіть обережність: є ризик потрапити до рук шахраїв.

Лев

Двоїстий день. У професійній сфері все буде добре, однак у стосунках із коханою людиною можуть виникнути дрібні розбіжності. Не дозволяйте емоціям вами керувати.

Діва

Перша половина дня буде вельми вдалою. А ось після обіду можливі великі фінансові втрати і сварки з родичами.

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Терези

Складний день. Вам явно не вистачає фінансів. Потрібно зібрати всі свої сили і пошукати додаткове джерело доходу.

Скорпіон

Щоб досягти мети, потрібно докласти дуже багато зусиль. Сьогодні все піде не так, як вам цього хотілося. Є люди, які спеціально ставлять вам палиці в колеса. Спробуйте зрозуміти, хто це.

Стрілець

Чудовий день, щоб подбати про власне здоров’я. Постарайтеся провести якомога більше часу на свіжому повітрі. Тільки одягайтеся відповідно до погоди.

Козеріг

Життєвий потенціал дуже високий, однак цей день може стати для вас випробуванням. За високої гордині можливі конфліктні ситуації у спілкуванні з оточенням.

Водолій

Прекрасний день, щоб познайомитися з новими цікавими людьми і завести корисні знайомства та налагодити зв’язки. Працюйте на перспективу.

Риби

Прекрасний день для творчих представників знака. Сьогодні вам у голову може прийти геніальна ідея, яку оцінить начальство. Продовжуйте в тому ж дусі.

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