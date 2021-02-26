Гороскоп на 27 февраля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит пересмотреть круг своего общения, а кто может закрутить головокружительный роман? Читайте гороскоп на 27 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам предется сдерживать свои эмоции. Вокруг много непрофессионалов, которые так и норовят испортить вашу работу. Будьте внимательны и не срывайтесь на бедолагах.

Телец

Прекрасный день для реализации задуманного. Время строить грандиозные планы и воплощать их в жизнь. Высока вероятность познакомиться с влиятельными людьми. Не упустите свой шанс.

Близнецы

День отлично подходит для отдыха, чем для работы. Однако вам предстоит хорошенько потрудиться. Не расстраивайтесь. Вечером вас ждет сюрприз.

Рак

День полностью стоит посвятить решению бытовых вопросов. Их накопилось немало. Вечер проведите в тишине с семьей за просмотром хорошей комедии.

Лев

Постарайтесь меньше спорить и, особенно, доказывать свою правоту. Это ни к чему хорошему не приведет. Только настроение себе испортите.

Дева

Прекрасный день. Может поступить отличное предложение поучаствовать в интересном проекте. Не отказывайтесь. Повышайте свою квалификацию и вперед к новым карьерным вершинам.

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Весы

Вам может показаться, что весь мир настроен против вас. Но это не совсем так. Просто вы все видите в черном цвете. Звезды советуют проявить больше позитива.

Скорпион

Вы просто таки кладезь гениальных идей. Смелее делитесь ими с начальством. Только не с коллегами. Есть вероятность того, что кто-то хочет занять ваше место.

Стрелец

С самого утра вам покажется, что все планы идут наперекосяк. Не пытайтесь изменить ход событий. Все равно у вас ничего не получится, вы только еще больше испортите себе настроение.

Козерог

Есть шанс, что близкий друг попытается вам насолить. Подумайте, как можно этого избежать. Прислушайтесь к интуиции. Она подскажет. И пересмотрите свой круг общения.

Водолей

Вы окажетесь в центре внимания. Противоположный пол будет в восторге от всего, что вы сделаете и скажете. Есть шанс закрутить долгосрочный роман.

Рыбы

Вы легко находите общий язык с людьми. Используйте это качество для достижения собственных целей. Только будьте осторожны, иначе вас заподозрят в корысти.

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