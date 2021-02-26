Гороскоп на 27 лютого 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто переглянути коло свого спілкування, а хто може закрутити запаморочливий роман? Читайте гороскоп на 27 лютого від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам варто стримувати свої емоції. Навколо багато непрофесіоналів, які так і прагнуть зіпсувати вашу роботу. Будьте уважні і не зривайтеся на бідолах.

Телець

Прекрасний день для реалізації задуманого. Час будувати грандіозні плани і втілювати їх у життя. Висока ймовірність познайомитися з впливовими людьми. Не проґавте свій шанс.

Близнюки

День більше підходить для відпочинку, ніж для роботи. Однак вам потрібно добряче попрацювати. Не засмучуйтесь. Увечері на вас чекає сюрприз.

Рак

День варто присвятити вирішенню побутових питань. Їх накопичилося чимало. Вечір проведіть у тиші з сім’єю за переглядом хорошої комедії.

Лев

Намагайтеся менше сперечатися і, особливо, доводити свою правоту. Це ні до чого доброго не приведе. Тільки настрій собі зіпсуєте.

Діва

Чудовий день. Може надійти пропозиція взяти участь у цікавому проєкті. Не відмовляйтеся. Підвищуйте свою кваліфікацію і вперед до нових кар’єрних вершин.

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Терези

Вам може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Але це не зовсім так. Просто ви все бачите в чорному кольорі. Зірки радять проявити більше позитиву.

Скорпіон

Ви генеруєте геніальні ідеї. Сміливіше діліться ними з начальством. Тільки не з колегами. Є ймовірність того, що хтось хоче зайняти ваше місце.

Стрілець

З самого ранку вам може здатися, що всі плани йдуть шкереберть. Не намагайтеся змінити хід подій. Усе одно у вас нічого не вийде, ви тільки ще більше зіпсуєте собі настрій.

Козеріг

Є шанс, що близький друг спробує вам насолити. Подумайте, як можна цього уникнути. Прислухайтеся до інтуїції. Вона підкаже. І перегляньте своє коло спілкування.

Водолій

Ви опинитеся в центрі уваги. Протилежна стать буде в захваті від усього, що ви зробите або скажете. Є шанс закрутити довгостроковий роман.

Риби

Ви легко знаходите спільну мову з людьми. Використовуйте цю якість для досягнення власних цілей. Тільки будьте обережні, інакше вас запідозрять у користі.

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