Гороскоп на 26 февраля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно трезво оценивать свои возможности, а кто может надеяться на перемены в жизни? Читайте гороскоп на 26 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

День принесет вам перемены. Но вот какие? Это вопрос. Все зависит от вашего настроя и желаний. Звезды советуют принимать все с благодарностью. Даже если захочется повыть на луну.

Телец

Насыщенный день. Вам нужно решить очень много насущных вопросов. Так что к вечеру вы свалитесь на кровать без задних ног. Зато вторая половинка вас поддержит. Это источник вашей силы. Будьте благодарны за это.

Близнецы

Прекрасный день для позитивных перемен в жизни. От вас требуют принять решение. Не оттягивайте, иначе поезд уйдет без вас. И быть вам потом еще долго в гордом одиночестве.

Рак

Не исключены повороты судьбы, которые заставят вас проявить максимальную активность и быстроту реакции на меняющуюся ситуацию. Не планируйте ничего. Все равно реализовать не удастся.

Лев

Удача сама плывет вам в руки. Главное, не упустить свой шанс. Ничего не бойтесь. Смело идите вперед. Второй такой шанс появится не скоро.

Дева

Вас будут просто бесить окружающие. Вероятны ссоры с близкими и коллегами. Звезды советуют быть менее директивными. Так удастся избежать многих размолвок.

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Весы

Могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Вам стоит обратиться к специалисту. Не затягивайте и не думайте, что болезни проходят сами собой.

Скорпион

Будьте внимательны. Есть риск попасться в руки мошенников и потерять большую сумму денег. Не берите кредитов и не занимайте денег в долг. Также откажитесь от покупок.

Стрелец

Прекрасный день для знакомств и начала романтических отношений. Благоприятное время для заключения брака и зачатия ребенка. Одним словом, все у вас в ажуре. Наслаждайтесь.

Козерог

В первой половине дня возможны мелкие проблемы и неприятности. Однако ближе к обеду все разрешится само собой, и вы сможете спокойно провести вечер в кругу родных и близких.

Водолей

Сложный день. Постарайтесь не активничать на работе и не принимать важных решений. Что бы вы ни сделали, ситуация может обернуться против вас. Звезды рекомендуют затаиться и старательно выполнять свои обязанности.

Рыбы

Жизненный потенциал на высоком уровне, однако добиться результата вы сможете лишь в том случае, если реально оцените свои возможности. Иногда вас заносит.

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