Гороскоп на 26 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно тверезо оцінювати свої можливості, а хто може сподіватися на зміни в житті? Читайте гороскоп на 26 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

День принесе вам зміни. Але які? Це питання. Усе залежить від вашого настрою і бажань. Зірки радять приймати все із вдячністю. Навіть якщо захочеться повити на місяць.

Телець

Насичений день. Вам потрібно вирішити багато нагальних питань. Тож до вечора ви впадете на ліжко без задніх ніг. Зате друга половинка вас підтримає. Це джерело вашої сили. Будьте вдячні за це.

Близнюки

Прекрасний день для позитивних змін у житті. Від вас вимагають ухвалити рішення. Не зволікайте, інакше поїзд поїде без вас. І бути вам потім ще довго в гордій самоті.

Рак

Не виключені повороти долі, які змусять вас проявити максимальну активність і швидкість реакції на швидкозмінну ситуацію. Не плануйте нічого. Все одно реалізувати не вдасться.

Лев

Удача сама пливе вам у руки. Головне, не втратити свій шанс. Нічого не бійтеся. Сміливо йдіть уперед. Другий такий шанс з’явиться не скоро.

Діва

Вас страшенно дратуватиме оточення. Імовірні сварки з близькими та колегами. Зірки радять бути менш директивними. Так вдасться уникнути багатьох сварок.

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Терези

Можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям. Вам варто звернутися до фахівця. Не затягуйте і не думайте, що хвороби зникають самі собою.

Скорпіон

Будьте уважні. Є ризик потрапити в руки шахраїв і втратити велику суму грошей. Не беріть кредитів і не давайте гроші в борг. Також відмовтеся від покупок.

Стрілець

Прекрасний день для знайомств і початку романтичних стосунків. Сприятливий час для укладення шлюбу і зачаття дитини. Словом, усе у вас в ажурі. Насолоджуйтесь.

Козеріг

У першій половині дня можливі дрібні проблеми і неприємності. Однак ближче до обіду все вирішиться само собою, і ви зможете спокійно провести вечір у колі рідних і близьких людей.

Водолій

Складний день. Намагайтеся не проявляти активності на роботі і не ухвалювати важливих рішень. Хоч би що ви зробили, ситуація може обернутися проти вас. Зірки рекомендують зачаїтися і старанно виконувати свої обов’язки.

Риби

Життєвий потенціал на високому рівні, однак домогтися результату ви зможете лише в тому разі, якщо реально оціните свої можливості. Іноді вас заносить.

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