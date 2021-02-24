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Гороскоп на 25 февраля 2021 года

24.02.2021

Гороскоп на 25 февраля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит немного подождать и не гнать лошадей, а кто должен прислушиваться к мнению окружающих? Читайте гороскоп на 25 февраля от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

С самого утра вам захочется свернуть горы. И ваш оптимизм вам в этом поможет. Только благодаря уверенности в собственных силах вы сможете решить очень много задач. 

Телец 

Для того, чтобы достичь поставленных целей, нужно сначала придумать план. Не бросайтесь на все сразу. Определитесь с приоритетом. И действуйте.

Близнецы 

Вам может показаться, что весь мир настроен против вас. Это не так. Очень много людей хотят помочь. Так разрешите им это сделать. 

Рак

Вы хотите очень многого и часто не даете себе расслабиться. Однако сдерживание эмоций ни к чему хорошему не приведет. Позвольте себе иногда проявить слабость. 

Лев

Чтобы достичь желаемого результата, не бойтесь обращаться за помощью. И больше веры в свои силы. Вы можете все, если захотите и не будете бояться перемен. 

Дева 

Прекрасный день для общения. Созвонитесь с друзьями и сходите на чашечку кофе. К тому же, вас может пронзить внезапная стрела Купидона. Не отказывайте себе в счастье. 

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Весы 

Вы настолько верите в свою неотразимость, что не замечаете критики. Но иногда она полезна. Помните: вы не можете всего знать. Прислушайтесь к замечаниям. Если вы их исправите, станете еще более профессиональны и успешны.  

Скорпион 

Прекрасный день, который подарит вам много приятных и полезных встреч. Вы познакомитесь с интересными людьми, которые в будущем сыграют в вашей жизни очень важную роль. 

Стрелец 

Очень удачный день. У вас получится решить очень много насущных вопросов и помочь не только себе, но и близким людям. 

Козерог 

С самого утра на вас навалится огромное количество работы. И только благодаря вашей способности грамотно аргументировать свою позицию и убеждать других в своей правоте вам удастся решить все задачи и найти много союзников. 

Водолей 

Сложный день. Вы истощены. На вас навалилось много проблем. Не загоняйте себя в угол. Отдохните, а потом с новыми силами беритесь разгребать завалы. 

Рыбы 

Вы хотите как можно быстрее достичь желаемой цели. Однако так не бывает. Всему свое время. Не гоните лошадей. Если вы чего-то не достигли, так это просто потому, что еще не готовы к переменам морально. 

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