Гороскоп на 25 лютого 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто трохи зачекати і не гнати коней, а хто повинен прислухатися до думки оточення? Читайте гороскоп на 25 лютого від екстрасенсів СТБ.

Овен

З самого ранку вам захочеться перевернути гори. І ваш оптимізм вам у цьому допоможе. Тільки завдяки впевненості у власних силах ви зможете вирішити дуже багато завдань.

Телець

Для того, щоб вирішити поставлені завдання, потрібно спочатку придумати план. Не накидайтеся на все відразу. Визначтеся з пріоритетом. І дійте.

Близнюки

Вам може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Це не так. Дуже багато людей хочуть допомогти. Так дозвольте їм це зробити.

Рак

Ви хочете дуже багато чого і часто не даєте собі розслабитися. Однак стримування емоцій ні до чого доброго не приведе. Дозвольте собі іноді проявити слабкість.

Лев

Щоб досягти бажаного результату, не бійтеся звертатися по допомогу. І більше віри у свої сили. Ви можете все, якщо захочете і не будете боятися змін.

Діва

Прекрасний день для спілкування. Зателефонуйте друзям і сходіть на чашечку кави. До того ж вас може пронизати раптова стріла Купідона. Не відмовляйте собі в щасті.

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Терези

Ви так сильно вірите у свою неперевершеність, що не помічаєте критики. Та іноді вона корисна. Пам’ятайте: ви не можете всього знати. Прислухайтеся до зауважень. Якщо ви їх виправите, станете ще більш професійними та успішними.

Скорпіон

Прекрасний день, який подарує вам багато приємних і корисних зустрічей. Ви познайомитеся з цікавими людьми, які в майбутньому зіграють у вашому житті дуже важливу роль.

Стрілець

Дуже вдалий день. У вас вийде вирішити дуже багато нагальних питань і допомогти не тільки собі, а й близьким людям.

Козеріг

Із самого ранку на вас навалиться величезна кількість роботи. І тільки завдяки вашій здатності грамотно аргументувати свою позицію і переконувати інших у своїй правоті вам вдасться вирішити всі завдання і знайти багато союзників.

Водолій

Складний день. Ви виснажені. На вас навалилося багато проблем. Не заганяйте себе в кут. Відпочиньте, а потім із новими силами беріться розгрібати завали.

Риби

Ви хочете якомога швидше досягти бажаної мети. Однак так не буває. На все свій час. Не женіть коней. Якщо ви чогось не досягли, так це просто тому, що ще не готові до змін морально.

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