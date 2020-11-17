Последний месяц осени для многих знаков зодиака в финансовом плане будет весьма успешным. Однако не стоит сразу тратить все деньги. Впереди зима и Новый год. А значит, нужно готовиться заранее и уже сейчас покупать подарки близким. Скоро этот кошмарный год закончится и мир наконец-то сможет вздохнуть с облегчением. Ну а что же ждет наши кошельки в ноябре 2020? Читайте финансовый гороскоп для каждого знака зодиака на ноябрь 2020 года. И пусть все ваши покупки принесут только радость и удовольствие!

Овен

В ноябре 2020 года у Овнов могут возникнуть небольшие финансовые трудности. Может появиться потребность в подработке. Не упускайте момент, иначе к концу месяца можете оказаться на бобах. Составьте список покупок на месяц и четко ему следуйте.

Телец

Ноябрь 2020 года у Тельцов пройдет под девизом накопления. Да, вам удастся отложить немного прозапас. Вы четко понимаете, что можете себе позволить, и не покупаете лишнего. Однако в попытке сэкономить главное ― не перегибать палку и не отказывать себе в элементарных вещах.

Близнецы

Вам стоит отказаться от лишних покупок. Проблема в том, что вам сложно устоять и не потратить деньги. Однако, если вы хотите немного накопить и выгодно вложить деньги для пассивного дохода, стоит отказаться от ненужных трат.

Рак

Велика вероятность получить прибыль, но только в том случае, если вы возьметесь за новый проект. Дерзайте, ваша уверенность и целеустремленность помогут преодолеть трудности и сорвать свой куш.

Лев

Ноябрь 2020 года — один из самых удачных месяцев для Львов. Новый проект, должность или премия поднимут не только настроение, но и самооценку. Перед вами открываются прекрасные перспективы. Не стоит упускать свой шанс. Даже если очень страшно.

Дева

Для Дев этот месяц будет весьма удачным. Начальство давно за вами наблюдает и, возможно, решит наградить премией. Побалуйте себя небольшим подарком. Вы заслужили.

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Весы

Месяц будет достаточно сложным. Могут возникнуть непредвиденные финансовые траты, которые полностью выбьют вас из колеи. Чтобы избежать катастрофы, придержите деньги в первой половине месяца.

Скорпион

Скорпионам стоит быть очень осмотрительными. Звезды категорически не рекомендуют брать кредиты или занимать в долг. Всегда можно немного урезать свои потребности. Будьте благоразумны.

Стрелец

Ваши финансовые возможности явно не соответствуют вашим желаниям. Однако помните, большие покупки могут стать причиной скандалов в семье. Подумайте, стоит ли того новый телефон или сумка? Может, нужно немного подождать?

Козерог

Риск — девиз этого месяца для Козерогов. Только для вас ноябрь приготовил столько сюрпризов, сколько не снилось даже самым ярким мечтателям. Вы сможете воплотить в реальность все свои желания. Не забудьте о благотворительности. Тогда вам воздастся.

Водолей

Вы очень долго работали. Пришло время пожинать плоды своего труда. Ждите приятных бонусов или неожиданную финансовую поддержку от очень влиятельного покровителя.

Рыбы

В этом месяце вы можете собой гордиться: благодаря своей работе и терпению вам удалось накопить нужную сумму и совершить ту покупку, о которой вы мечтали. Тех же представителей знака, которые на мели, может настичь неожиданная помощь.

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