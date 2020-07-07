«За витриной»: описание всех серий

Сериал «За витриной» снова на ваших экранах! Напоминаем, в главных ролях – Елизавета Фалей, Сергей Басок, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Ольга Радчук, Ксения Мишина и другие. Описание всех серий сериала «За витриной» вы можете прочитать прямо сейчас.

Серия 1

В первой серии сериала «За витриной» вы познакомитесь с прекрасной Золушкой – Галиной Пасечник. Это история о девушке, которая, несмотря на все преграды в жизни, идет к своей цели. Наша героиня сильная и отважная, она взвалила на себя тяжесть ответственности за братьев – подростка Гошу и маленького Павлика.

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Серия 2

Жизнь Гали очень усложняют Жанна и жена дяди Бори Лиза, которые тоже работают в Vetrov Plaza. Так как семейство выгнало девушку из дома, она провела ночь на лавочке. Солнечное утро было не таким ясным для Галины, ведь ее обокрали и на работу идти бедной больше не в чем. А это, между прочим, первый рабочий день Галины Пасечник в элитном универмаге Vetrov Plaza.

Серия 3

В третей серии мелодраматической кинокартины Галина Пасечник наконец-то придет к осознанию, что все в жизни у нее очень хорошо. Крыша над головой – есть, прекрасная работа – есть, даже новые друзья появились. Но в такие лучезарные дни не стоит забывать о том, что рядом бродят завистники. В случае Галины Пасечник это ее сестра Жанна.

Серия 4

Галина возвращается в Vetrov Plaza с гордо поднятой головой, ведь благодаря ее лучшей подруге честное имя восстановлено. Андрей Ветров будет очень близок к осуществлению заветной мечты его покойной жены. Он покажет план строительства Vetrov Plaza 2 Ольге Тобилевич, которая является мамой его девушки. Если игра в любовь с любимой дочерью влиятельной особы не поможет Андрею в осуществлении мечты, может, это сделает все же его проект?

Серия 5

Виктория Тобилевич не смогла выйти замуж за Владимира. Всему виной чувства к Андрею. Влюбленная девушка сбежала к любимому, в ответ услышав лишь холодное «прости». Из-за тягости невзаимных чувств Виктория впадает в глубочайшую депрессию и отказывается от еды. Теперь Ольга Тобилевич готова на все, чтобы Андрей снова был с ее дочерью.

Серия 6

После ночи с Жанной Андрей все равно вернулся к бывшей девушке Виктории. Прошло немного времени и все узнали о помолвке. Поэтому дела универмага Vetrov Plaza и пришли в норму. По причине того, что Жанна так и не смогла выйти из статуса любовницы, она начинает действовать совсем не по правилам.

Серия 7

Самым обаятельным героем в сериале «За витриной» станет маленький Миша. Малютку бросили в универмаге Vetrov Plaza. Только Галина смогла расположить к себе младенца и успокоить его. Виктория Тобилевич также не стоит в сторонке и решает устроить Мишу в дом малютки. Именно там состоится встреча сбежавшей невесты с ее экс-женихом. К слову, именно Владимир Яновский станет новым папой для маленького Миши.

Серия 8

В восьмой серии мы узнаем историю Светланы, лучшей подруги Галины Пасечник. В Vetrov Plaza придет ее мама. После 15 лет разлуки Света прогонит ее не задумываясь. У главной героини Галины тоже драма. Она решила покинуть свое место работы из-за того, что призналась в любви Андрею.

Но поступок девушки пошел ей на руку и она узнала, что ее чувства взаимны. После разговора Гали и Андрея свадьба с Викторией была отменена.

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Серия 9

Виктория Тобилевич впала в кому, а в Vetrov Plaza активно ведется расследование. Ольга Сергеевна в ярости и пытается уничтожить всех, кто мог быть причастен к отравлению ее дочери. В первую очередь убитая горем женщина винит жениха Виктории. Мать Жанны Пасечник выдумала новый план, чтобы не попасть в тюрьму. Она решила подставить Галю.

Серия 10

Галина Пасечник попала в тюрьму и теперь ее принц пытается придумать план спасения возлюбленной. Но разве это возможно, если девушку якобы поймали с поличным? Галя уже не знает, чему верить, и подозревает, что Андрей Ветров причастен к ее заключению. Тем временем Ольга Тобилевич делает все, чтобы усугубить и без того плачевное положение девушки в СИЗО.

Серия 11

Валерий Потапович Савенко, конкурент Андрея, неконец-то получает заветное правление Vetrov Plazа. Он очевидно портит шикарную репутацию универмага. В магазине начинают появляться подделки известных брендов. Кому-то пришлось по вкусу такое нововведение, например, Жанне Пасечник. Именно она возглавит отдел высокой моды в универмаге Vetrov Plaza.

Серия 12

Ольга Тобилевич узнает прекрасную новость, что ее единственная дочь Виктория жива. В спасении жизни единственного чада помог бывший жених девушки – Владимир Яновский. Он каждый день был с ней рядом, когда врачи уже перестали бороться за ее жизнь, именно он не отступил. Взволнованная мать летит в больницу, в это время Жанна Пасечник отправляется в СИЗО для дачи новых показаний.

Серия 13

Главная героиня сериала «За витриной» покажет новую себя. Заключение очень изменило ее, что очень повлияет на дальнейшее общение Гали с коллегами и друзьями. Удивительно, но она быстро принимает предложение от Валерия Савенко. Теперь девушка – директор по развитию Vetrov Plaza. Какую цель преследует Галя? Или она навсегда превратилась в холодную железную леди, которая не замечает на своем пути ничего?

Серия 14

Цель Галины Пасечник уже близка. Девушка специально втерлась в доверие нового владельца универмага. Главная цель героини – собрать компромат на Ольгу Тобилевич. Девушке удалось вручить Валерию Савенко «троянского коня» и найти информацию, которая навредит маме Виктории.

Серия 15

У Ольги Сергеевны тоже есть свои карты в рукавах. Ответный удар для Галины Пасечник не заставил себя ждать. Опасность грозит кому? Ну, конечно же, любимым братьям девушки. Ольга Тобилевич и Галина Пасечник попытаются прийти к соглашению, но на пути у них станет решение мужчин, которые решают сделать все без промедлений. Сможет ли Галя вытащить Андрея из тюрьмы?

Серия 16

Последняя серия мелодраматического сериала расставит всех на свои места. Валерий Савенко и Тонабаш потерпят фиаско в своих масштабных планах. После того, как магазин был взорван, Валерий отправился за финансовым возмещением к Ольге. Но такие, как она, не боятся угроз и действуют по своему очень жуткому плану.

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