Актриса сериала «За витриной» поделилась с нами, будет ли с 22 апреля смотреть повтор сериала, который ждут все зрители телеканала СТБ. Почему Ксения Мишина относится к себе самокритично и как это помогает актрисе работать над собой? Подробнее – в интервью со звездой.

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Будете смотреть повтор мелодраматического сериала «За витриной»?

Очень постараюсь! Каждый раз, пересматривая свои работы, испытываю совершенно разные и непохожие чувства. Это возможность обратить внимание на ранее не замеченные тонкости. Своего рода работа над ошибками другого формата.

Ксения, насколько этот проект для вас значимый?

Я люблю и уважаю каждую свою роль, каждый свой проект. Все, с чем я соприкасаюсь, имеет для меня значение.

Как вы думаете, в случае продолжения кинокартины, какое будущее у вашего персонажа Виктории?

Можно долго фантазировать на данную тему, ведь жизненных вариантов развития событий большое количество, но с уверенностью скажу, что с удовольствием бы дала будущее этой картине.

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Оценив сериал со стороны зрителя, вы сделали свои выводы касательно того, все ли получилось идеально? Вы хотели бы что-то сделать по-другому?

Я – самокритичность ещё та! Всегда и везде можно сделать лучше. Как бы банально ни звучало, но совершенству действительно нет предела. Есть момент и ещё множество факторов, которые создают и формируют данность и тебя в ней. И только потом ты получаешь опыт, делаешь выводы, становишься на шаг ближе к идеальности.

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