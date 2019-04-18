Актриса серіалу «За вітриною» поділилася з нами, чи дивитиметься з 22 квітня повтор серіалу, який чекають глядачі телеканалу СТБ. Чому Ксенія Мішина ставиться до себе самокритично і як це допомагає акторці працювати над собою? Детальніше – в інтерв’ю із зіркою.

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Чи будете дивитися повтор мелодраматичного серіалу «За вітриною»?

Дуже постараюся! Щоразу, переглядаючи свої роботи, переживаю абсолютно різні та несхожі відчуття. Це можливість звернути увагу на раніше не помічені тонкощі. Свого роду робота над помилками іншого формату.

Ксеніє, наскільки цей проект для вас значущий?

Я люблю і поважаю кожну свою роль, кожен свій проект. Все, з чим я стикаюся, має для мене значення.

Як ви думаєте, у разі продовження кінокартини, яке майбутнє у вашого персонажа Вікторії?

Можна довго фантазувати на цю тему, адже життєвих варіантів розвитку подій дуже багато, але з упевненістю скажу, що із задоволенням би дала майбутнє цій картині.

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Оцінивши серіал з боку глядача, ви зробили свої висновки щодо того, чи все вийшло ідеально? Чи хотіли би ви щось зробити інакше?

Я – самокритичність ще та! Завжди і всюди можна зробити краще. Як би банально не звучало, але досконалості дійсно немає меж. Є момент і ще безліч факторів, які створюють і формують даність і тебе в ній. І тільки потім ти отримуєш досвід, робиш висновки, стаєш на крок ближче до ідеальності.

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