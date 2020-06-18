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«Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала на телеканале СТБ

18.06.2020

Сегодня в 20:15 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Смотрящая вдаль». Александр Атапин отправился на попутках в Энск, чтобы поговорить с Чкония и получить больше информации. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях, читайте в нашем материале.

Смотрящая вдаль

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В 7 и 8 сериях сериала «Смотрящая вдаль» вы узнаете:

  • Какое сообщение перевернет мир Анны с ног на голову? 
  • Сможет ли Александр поладить с Чкония и узнать то, что ему нужно? 
  • Почему Попов может оказаться предателем?  
  • Из-за чего теперь самой Анне грозит смертельная опасность?

Video: «Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала на телеканале СТБ

Сериал Смотрящая вдаль - 7 и 8 серии на сайте СТБ уже 18.06.2020. О чем сюжет 7 и 8 серии фильма Смотрящая вдаль читайте в анонсе

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