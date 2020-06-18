«Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала на телеканале СТБ
18.06.2020
Сегодня в 20:15 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Смотрящая вдаль». Александр Атапин отправился на попутках в Энск, чтобы поговорить с Чкония и получить больше информации. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях, читайте в нашем материале.
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В 7 и 8 сериях сериала «Смотрящая вдаль» вы узнаете:
- Какое сообщение перевернет мир Анны с ног на голову?
- Сможет ли Александр поладить с Чкония и узнать то, что ему нужно?
- Почему Попов может оказаться предателем?
- Из-за чего теперь самой Анне грозит смертельная опасность?
Video: «Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала на телеканале СТБ
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