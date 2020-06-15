«Смотрящая вдаль»: backstage-видео мистического детектива

Сегодня на телеканале СТБ состоится показ 12-серийного детективного сериала с элементами мистики «Смотрящая вдаль». На съемочной площадке, по ту сторону экрана, всегда происходит все самое интересное. Смотрите backstage-видео мистического детектива в нашем материале.

Больше по теме: «Смотрящая вдаль»: количество серий и график выхода нового сериала

«СТБ Сериал» представят картину «Смотрящая вдаль». Мы увидем настоящий детектив с элементами мистики, над производством которого для телеканала СТБ работали FILM.UA и INTRA FILM. По сюжету Анна Севастьянова с детства имела дар предвидения. С возрастом дар исчез, но неожиданно вернулся 20 лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже дату и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра.

На своем официальном YouTube-канале FILM.UA решил немного приоткрыть таинственную завесу создания киноленты. Видео знакомит нас с героями мистического детектива «Смотрящая вдаль». В первой его части мы можем увидеть главного героя – Александра Атапина (актер Антон Батырев), а во второй – настоящий экшен, с погонями и взрывами!



Удалось ли Анне спасти любимого и какую цену пришлось ей заплатить за собственное счастье?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ