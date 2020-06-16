«Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 3 и 4 серии нового сериала на телеканале СТБ
16.06.2020
Сегодня в 20:15 в эфире СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Смотрящая вдаль». Спустя двадцать лет к Анне внезапно вернулся дар предвидения. Она внезапно «увидела» гибель жениха Александра. Теперь, она за 12 дней должна спасти любимого, но сама же попадает в ловушку. Что ждет зрителей в 3 и 4 сериях, читайте в нашем материале.
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В 3 и 4 сериях сериала «Смотрящая вдаль» вы узнаете:
- Какую страшную тайну гибели родителей Алексея Попова раскроет Анна?
- Как связан любимый пес Попова с возможностью изменения будущего?
- Какую «грязную игру» ведет врач психоневрологической частной клиники Борис Сальский?
- Кто из оперативников окажется предателем, который сотрудничает с бандитами?
Video: «Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 3 и 4 серии нового сериала на телеканале СТБ
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