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«Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 3 и 4 серии нового сериала на телеканале СТБ

16.06.2020

Сегодня в 20:15 в эфире СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Смотрящая вдаль». Спустя двадцать лет к Анне внезапно вернулся дар предвидения. Она внезапно «увидела» гибель жениха Александра. Теперь, она за 12 дней должна спасти любимого, но сама же попадает в ловушку. Что ждет зрителей в 3 и 4 сериях, читайте в нашем материале.

«Смотрящая вдаль»- что ждет зрителей в 3 и 4 серии нового сериала на телеканале СТБ

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В 3 и 4 сериях сериала «Смотрящая вдаль» вы узнаете:

  • Какую страшную тайну гибели родителей Алексея Попова раскроет Анна? 
  • Как связан любимый пес Попова с возможностью изменения будущего?
  • Какую «грязную игру» ведет врач психоневрологической частной клиники Борис Сальский? 
  • Кто из оперативников окажется предателем, который сотрудничает с бандитами?

Video: «Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 3 и 4 серии нового сериала на телеканале СТБ

Сериал Смотрящая вдаль - 3 и 4 серии на сайте СТБ уже 16.06.2020. О чем сюжет 3 и 4 серии фильма Смотрящая вдаль читайте в анонсе

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