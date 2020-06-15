Смотрите новый детективный сериал с элементами мистики «Смотрящая вдаль» на телеканале СТБ. В основе сюжета ‒ история Анны Севастьяновой, которая с детства имела дар предвидения. С возрастом дар исчез, но неожиданно вернулся 20 лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. У нее есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти любимого. Подробнее об актерах сериала «Смотрящая вдаль» читайте в материале.

Елена Радевич

Актриса театра и кино Елена Радевич долго шла к своей цели, начав с деятельности на телевидении, затем год провела в театральном институте в качестве вольного слушателя, но в итоге достигла желаемого. На сегодняшний день Елена Радевич воплотила более полусотни образов на экране. Настоящим успехом для актерской биографии Радевич стала главная роль в сериале «Любовь и разлука», снятом в 2011 году.

В сериале «Смотрящая вдаль» Елена Радевич сыграла главную героиню Анну, которая обладает даром предвидения и пытается спасти своего возлюбленного от гибели. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина и теперь всего за 12 дней она должна раскрыть тайну грядущей трагедии, чтобы с помощью своего дара спасти любимого.

Больше по теме: «Смотрящая вдаль»: количество серий и график выхода сериала

Антон Батырев

Актер театра и кино Антон Батырев широко известен публике и зрителям телеканала СТБ. С самого детства он мечтал об актерской карьере, хотя родители пророчили ему профессию архитектора или химика. Окончил театральный институт и после окончания вуза был принят в труппу ТЮЗа имени Киселева. В 2008 году мужчина попробовал себя в кинематографе. Яркие роли, харизма и талант сделали Антона востребованным артистом.

В сериале «Смотрящая вдаль» актер сыграл возлюбленного главной героини Александра Атапина. В прошлом был полицейским, сейчас же владелец компании по производству стройматериалов. Все было бы хорошо, если бы его не подставили. Во время транспортировки последнего заказа вместо стройматериалов оказалась крупная партия наркотиков. Кто и почему подставил Александра и сможет ли Анна спасти его от гибели?

Кирилл Жандаров

Кирилл Жандаров – известный актер театра и кино. На его счету десятки ролей в сериалах и полнометражных фильмах. Украинскому зрителю он хорошо знаком по многосерийной ленте «Доярка из Хацапетовки». В фильме также прозвучал романс «Не отпускай меня» в исполнении Жандарова. После премьеры актер проснулся знаменитым и востребованным.

В сериале «Смотрящая вдаль» Кирилл Жандаров сыграл майора полиции, бывшего коллегу Александра Атапина – Алексея Попова. Главная героиня для него не просто сводная сестра, а любовь всей его жизни. Ради Анны он готов на все. И когда у ее жениха начинаются проблемы, Алексей помогает ей спасти любимого ценой собственных чувств. Именно с его помощью Анна найдет способ развить свой дар и увидеть новые детали покушения на Александра.

Александр Ярема

Александр Ярема – актер и ведущий, который хорошо знаком зрителям телеканала СТБ по программе «ВусоЛапоХвіст». Александр является выпускником Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Также Александр снимался в фильмах «Мамаду», «Золотая лихорадка» и в сериалах «Все включено», «Городской роман», «Утесов. Песня длиною в жизнь».

В сериале «Смотрящая вдаль» Александр Ярема сыграл владельца и главного врача психоневрологической частной клиники Бориса Сальского. Психиатр, доктор наук и профессор вырос в интеллигентной семье. Способы лечения наркозависимых в его клинике, дескать, специфические и нетрадиционные, порой они даже незаконны. Бориса очень интересует дар Анны и он жаждет исследовать его с помощью опасного для ее жизни эксперимента.

Олег Примогенов

Украинский актер театра и кино в своем творческом арсенале имеет более пятидесяти ролей в фильмах и сериалах. Олег Примогенов начал свою кинематографическую карьеру с картины Дмитрия Томашпольского «Девять жизней Нестора Махно» в роли Левы Задова.

В сериале Олег Примогенов сыграл главу преступной группировки Романа Гусаренка. В узких кругах он больше известен как Туз. Роман – наркоторговец, который больше всего на свете любит своего внука и собирается оставить свое дело ему после смерти.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ