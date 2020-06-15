Дивіться новий детективний серіал з елементами містики «Та, що бачить завтра» на телеканалі СТБ. В основі сюжету – історія Анни Севастьянової, яка з дитинства мала дар передбачення. З віком дар зник, але несподівано повернувся 20 років потому. Анна «побачила», як кілер вбиває її нареченого Олександра Атапіна. У неї є всього 12 днів, щоб за допомогою свого дару врятувати коханого. Детальніше про акторів серіалу «Та, що бачить завтра» читайте в матеріалі.

Олена Радевич

Актриса театру і кіно Олена Радевич довго йшла до своєї мети, почавши з діяльності на телебаченні, потім рік провела в театральному інституті як вільний слухач, але зрештою досягла бажаного. На сьогоднішній день Олена Радевич втілила понад півсотні образів на екрані. Справжнім успіхом для акторської біографії Радевич стала головна роль у серіалі «Любов і розлука», знятому в 2011 році.

У серіалі «Та, що бачить завтра» Олена Радевич зіграла головну героїню Анну, яка володіє даром передбачення і намагається врятувати свого коханого від загибелі. Анна «побачила», як кілер вбиває її нареченого Олександра Атапіна і тепер всього за 12 днів вона повинна розкрити таємницю майбутньої трагедії, щоб за допомогою свого дару врятувати коханого.

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Антон Батирєв

Актор театру і кіно Антон Батирєв відомий публіці та глядачам телеканалу СТБ. З дитинства він мріяв про акторську кар’єру, хоча батьки пророкували йому професію архітектора або хіміка. Закінчив театральний інститут і після його закінчення був прийнятий у трупу ТЮГу імені Кисельова. У 2008 році чоловік спробував себе в кінематографі. Яскраві ролі, харизма і талант зробили Антона затребуваним артистом.

У серіалі «Та, що бачить завтра» актор зіграв коханого головної героїні Олександра Атапіна. У минулому був поліцейським, зараз же власник компанії з виробництва будматеріалів. Все було б добре, якби його не підставили. Під час транспортування останнього замовлення замість будматеріалів виявилася велика партія наркотиків. Хто і чому підставив Олександра і чи зможе Анна врятувати його від загибелі?

Кирило Жандаров

Кирило Жандаров – відомий актор театру і кіно. На його рахунку десятки ролей в серіалах і повнометражних фільмах. Українському глядачеві він добре знайомий за багатосерійною стрічкою «Доярка з Хацапетівки». У фільмі також прозвучав романс «Не відпускай мене» у виконанні Жандарова. Після прем’єри актор прокинувся знаменитим і затребуваним.

У серіалі «Та, що бачить завтра» Кирило Жандаров зіграв майора поліції, колишнього колегу Олександра Атапіна – Олексія Попова. Головна героїня для нього не просто зведена сестра, а кохання всього його життя. Заради Анни він готовий на все. І коли у її нареченого починаються проблеми, Олексій допомагає їй врятувати коханого ціною власних почуттів. Саме з його допомогою Анна знайде спосіб розвинути свій дар і побачити нові деталі замаху на Олександра.

Олександр Ярема

Олександр Ярема – актор і ведучий, який добре знайомий глядачам телеканалу СТБ за програмою «ВусоЛапоХвіст». Олександр є випускником Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Також Олександр знімався у фільмах «Мамаду», «Золота лихоманка» і в серіалах «Все включено», «Міський роман», «Утьосов. Пісня довжиною в життя».

У серіалі «Та, що бачить завтра» Олександр Ярема зіграв власника і головного лікаря психоневрологічної приватної клініки Бориса Сальського. Психіатр, доктор наук і професор виріс в інтелігентній родині. Способи лікування наркозалежних у його клініці подекуди специфічні та нетрадиційні, часом вони навіть незаконні. Бориса дуже цікавить дар Анни і він жадає досліджувати його за допомогою небезпечного для її життя експерименту.

Олег Примогенов

Український актор театру і кіно у своєму творчому арсеналі має понад п’ятдесят ролей у фільмах і серіалах. Олег Примогенов почав свою кінематографічну кар’єру з картини Дмитра Томашпільського «Дев’ять життів Нестора Махно» в ролі Льови Задова.

У серіалі Олег Примогенов зіграв главу злочинного угруповання Романа Гусаренка. У вузьких колах він більше відомий як Туз. Роман – наркоторговець, який понад усе любить свого онука і збирається залишити свою справу йому після смерті.

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