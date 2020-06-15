С 15 июня «СТБ Сериал» вновь представит сериал «Смотрящая вдаль». Мы увидим настоящий детектив с элементами мистики, над производством которого для телеканала СТБ работали FILM.UA и INTRA FILM. Сколько серий в сериале «Смотрящая вдаль» и какой график его трансляции? Подробнее читайте в материале.

15 июня на телеканале СТБ состоится показ 12-серийного детективного сериала с элементами мистики «Смотрящая вдаль».

По сюжету Анна Севастьянова с детства имела дар предвидения. С возрастом дар исчез, но неожиданно вернулся 20 лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже дату и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра. Но девушка сама попадает в ловушку…

Сериал «Смотрящая вдаль» будут транслировать по две серии с понедельника по четверг в 20:15.

График выхода сериала «Смотрящая вдаль»

15 июня ‒ 1, 2 серии

16 июня ‒ 3, 4 серии

17 июня ‒ 5, 6 серии

18 июня ‒ 7, 8 серии

22 июня ‒ 9, 10 серии

23 июня ‒ 11, 12 серии

Video: «Смотрящая вдаль»: количество серий и график выхода сериала Смотрящая вдаль - количество серий и график выхода серий. Сколько серий в сериале Смотрящая вдаль, читайте в материале

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