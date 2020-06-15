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«Та, що бачить завтра»: кількість серій і графік виходу нового серіалу

15.06.2020

З 15 червня «СТБ Серіал»знову представить серіал «Та, що бачить завтра». Ми побачимо справжній детектив з елементами містики, над виробництвом якого для телеканалу СТБ працювали FILM.UA та INTRA FILM. Скільки серій в серіалі «Та, що бачить завтра» та який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.

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15 червня о 20:15 на телеканалі СТБ знову відбудеться показ 12-серійного детективного серіалу з елементами містики «Та, що бачить завтра».

За сюжетом Анна Севастьянова з дитинства мала дар передбачення. З віком дар зник, але несподівано повернувся 20 років потому. Анна «побачила», як кілер вбиває її нареченого Олександра Атапіна. Вона дізналась навіть дату та час, коли це відбудеться. У Анни є всього 12 днів, щоб за допомогою свого дару врятувати Олександра. Але дівчина сама потрапляє в пастку…

Серіал «Та, що бачить завтра» транслюватимуть одразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 замість серіалу «З вовками жити».

Графік виходу серіалу «Та, що бачить завтра»

  • 15 червня ‒ 1, 2 серії
  • 16 червня ‒ 3, 4 серії
  • 17 червня ‒ 5, 6 серії
  • 18 червня ‒ 7, 8 серії
  • 22 червня ‒ 9, 10 серії
  • 22 червня ‒ 11, 12 серії

Video: «Та, що бачить завтра»: кількість серій і графік виходу нового серіалу

Та що бачить завтра - кількість серій і графік виходу серій. Скільки серій в серіалі Та що бачить завтра, читайте в матеріалі

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