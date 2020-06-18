Елена Радевич: биография, творчество и все новости об актрисе

Телеканал СТБ вновь показывает 12-серийный детективный сериала с элементами мистики «Смотрящая вдаль». Обворожительная актриса театра и кино Елена Радевич сыграла главную роль. С какими препятствиями она столкнулась на своем творческом пути? И в чем особенность ее героини в сериале «Смотрящая вдаль»? Биографию и все о творческом пути Елены Радевич читайте в материале.

Полное имя: Елена Леонидовна Радевич

Дата рождения: 19 июня 1986 г.

Деятельность: актриса театра и кино

Семейное положение: не замужем

Детство и юность. Елена Радевич с раннего детства мечтала о сцене. В 3 года у нее состоялся настоящий дебют с танцевальным ансамблем, а когда ей было семь, она уговорила родителей записать ее в театральную студию. Но мама с отцом не разделяли увлечения дочери и по окончанию школы ей пришлось поступить в экономический колледж. Но мечту поступить в Академию театрального искусства она никогда не забывала.

Актерская карьера. Елена Радевич долго, но упорно шла к своей цели. Свою деятельность она начала с работы на местном телеканале, а после окончания экономического колледжа решила исполнить свою мечту. Но, в 2004 году, Елене не удалось поступить в Академию театрального искусства с первого раза. Несмотря на это, ей разрешили посещать занятия курса как кандидатке в студенты. Уже в следующем году юную Радевич зачислили на 2-й курс.

Дебют Елены Радевич в кино состоялся в 2005 году. Тогда 19-летняя актриса исполнила эпизодическую роль в сериале «Фаворский». В этом же году снялась в главной роли комедийного многосерийного фильма «Холодильник и другие». На сегодняшний день Елена Радевич воплотила более полусотни образов на экране. Настоящим успехом для актерской биографии Радевич стала главная роль в сериале «Любовь и разлука», снятом в 2011 году.

Сериал «Смотрящая вдаль». В мистическом детективе Елена Радевич сыграла главную героиню Анну, которая обладает даром предвидения и пытается спасти своего возлюбленного от гибели. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина и теперь всего за 12 дней она должна раскрыть тайну грядущей трагедии, чтобы с помощью своего дара спасти любимого.

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