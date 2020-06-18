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«Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 7 та 8 серіях серіалу на телеканалі СТБ

18.06.2020

Сьогодні о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 7 та 8 серії серіалу «Та, що бачить завтра». Олександр Атапін вирушив на попутках до Енська, щоб поговорити із Чконія та отримати більше інформації. Що чекає глядачів у 7 та 8 серіях, читайте в нашому матеріалі.

Смотрящая вдаль

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У 7 та 8 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:

  • Яке повідомлення переверне світ Анни з ніг на голову?
  • Чи зможе Олександр порозумітися з Чконія і дізнатися те, що йому потрібно?
  • Чому Попов може виявитися зрадником?
  • Через що тепер самій Анні загрожує смертельна небезпека?

Video: «Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 7 та 8 серіях серіалу на телеканалі СТБ

Та, що бачить завтра - 7 і 8 серії на сайті СТБ вже 18.06.2020. Про що сюжет 7 і 8 серії фільму Та, що бачить завтра читайте в анонсі

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