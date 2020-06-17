Сьогодні о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 5 та 6 серії серіалу «Та, що бачить завтра». Капітан Мірошкін виявився «перевертнем у погонах», коханий головної героїні переховується від оперативників, і Попов вирішив на деякий час сховати його у себе на дачі. Залишилося всього сім днів до побаченої Анною смерті коханого. Що чекає глядачів у 5 та 6 серіях, читайте в нашому матеріалі.

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У 5 і 6 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:

Невже Анна зможе розпізнати обличчя людини, яка вистрілить в її нареченого?

Як оперативники дізналися про місцезнаходження Олександра?

Чи зможе наречений Анни вдруге вислизнути з рук оперативників?

Яку несподівану знахідку виявить Олександр на дачі Попова?

Video: «Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 5 та 6 серіях нового серіалу на телеканалі СТБ Та, що бачить завтра - 5 і 6 серії на сайті СТБ вже 12.02.2020. Про що сюжет 5 і 6 серії фільму Та, що бачить завтра читайте в анонсі

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