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«Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 5 та 6 серіях нового серіалу на телеканалі СТБ

17.06.2020

Сьогодні о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 5 та 6 серії серіалу «Та, що бачить завтра». Капітан Мірошкін виявився «перевертнем у погонах», коханий головної героїні переховується від оперативників, і Попов вирішив на деякий час сховати його у себе на дачі. Залишилося всього сім днів до побаченої Анною смерті коханого. Що чекає глядачів у 5 та 6 серіях, читайте в нашому матеріалі.

смотрящая вдаль попов и атапин

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У 5 і 6 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:

  • Невже Анна зможе розпізнати обличчя людини, яка вистрілить в її нареченого?
  • Як оперативники дізналися про місцезнаходження Олександра?
  • Чи зможе наречений Анни вдруге вислизнути з рук оперативників?
  • Яку несподівану знахідку виявить Олександр на дачі Попова?

Video: «Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 5 та 6 серіях нового серіалу на телеканалі СТБ

Та, що бачить завтра - 5 і 6 серії на сайті СТБ вже 12.02.2020. Про що сюжет 5 і 6 серії фільму Та, що бачить завтра читайте в анонсі

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