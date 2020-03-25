Янина Соколова: «Спіймати Кайдаша» –  это лучший украинский сериал, который я когда-либо видела

На карантине звезды не теряют времени, и просматривают новые украинские сериалы. Анна Сагайдачная, Надя Матвеева, Марина Боржемська и еще многие другие уже успели насладиться просмотром сериала «Спіймати Кайдаша». Вслед за ними к просмотру ленты присоединилась известная украинская телеведущая, актриса, журналистка и общественная деятельница Янина Соколова. Что она думает о Кайдашах? Читайте прямо сейчас!

Янина Соколова признается, что хотя и работает на телевидении, телевизор она не смотрит. Однако на карантине известная ведущая посмотрела «Спіймати Кайдаша» и была удивлена:

«Я настоятельно рекомендую вам посмотреть на карантине лучший украинский сериал, который я когда-либо видела! В нем прекрасно все: от сценария до музыки ДахаБраха и актерской игры. Спасибо Владимиру Бородянском за продюсирование, Минкульту во времена Евгения Нищука за финансирование, а Натальи Ворожбит – за сценарий. И всей команде проекта за первый во всех вопросах качественный украинский сериал! У меня нет никаких но. Есть только все за, чтобы вы нашли время и посмотрели эту работу! Надеюсь, будет продолжение».

Смотрите сериал «Спіймати Кайдаша» прямо сейчас!

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