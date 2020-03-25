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Яніна Соколова: «Спіймати Кайдаша» – це найкращий український серіал, який я коли-небудь бачила

25.03.2020

На карантині зірки не гаять часу та переглядають нові українські серіали. Анна Сагайдачна, Надя Матвєєва, Марина Боржемська та ще багато інших вже встигли насолодитися переглядом серіалу «Спіймати Кайдаша». Вслід за ними до перегляду стрічки долучилася відома українська телеведуча, актриса, журналістка та громадська діячка Яніна Соколова. Що вона думає про Кайдашів? Читайте просто зараз! 

Яніна Соколова зізнається, що хоча працює на телебаченні, телевізор не дивиться. Однак на карантині відома ведуча подивилася «Спіймати Кайдаша» і була здивована:

«Я наполегливо рекомендую вам подивитися на карантині найкращий український серіал, який я коли-небудь бачила! У ньому прекрасно все: від сценарію до музики ДахаБраха і акторської гри. Дякую Володимиру Бородянському за продюсування, Мінкульту за часів Євгена Нищука за фінансування, а Наталії Ворожбит – за сценарій. І всій команді проєкту за перший у всіх питаннях якісний український серіал! У мене немає жодних але. Є тільки всі за, щоб ви знайшли час і подивилися цю роботу! Сподіваюся, буде продовження». 

Дивіться серіал «Спіймати Кайдаша» просто зараз!

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