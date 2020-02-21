Если Jerry Heil не поменяет номер, то у нее никаких шансов: Виталий Дроздов о Нацотборе, участниках и Данилко

Третьим судьей Нацотбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хіт ФМ» Виталий Дроздов. Сейчас музыкального атланта современного шоу-бизнеса зрители называют одним из самых интеллигентных и справедливых членов жюри за всю историю Нацотбора! Редакция сайта STB.UA узнала, кто из финалистов является фаворитом Виталия Дроздова, кто из участников должен был быть в финале и почему KAZAKY – в пролете. Подробнее – далее в материале!

Смотреть онлайн Евровидение 2020 – финал отбора в Украине от 22.02.2020

Виталий, в судейском кресле вы впервые. Какие эмоции испытываете после двух прямых эфиров?

Для меня Нацотбор на Евровидение – не первый опыт судейства. Но судить конкурсантов такого масштабного конкурса еще не привык. Я не публичный человек, и больше работаю с внутренними процессами – с продюсерами артистов, музыкальным программированием, с программными директорами, музыкальными редакторами и ведущими станций, одним словом – больше с компьютерами и специалистами, не с широкой аудиторией вне индустрии. Поэтому для меня сложность заключалась в том, смогу ли я быть доступным, простым и интересным для обычного любителя музыки… Мне очень нравится, как в судейском кресле ведет себя Андрей Данилко. У него крайне высокий уровень эмпатии и он добрый человек, который реально помогает почувствовать себя более расслабленно. А во всем остальном, мне нравится! Я всегда хорошо готовился к любой работе, ведь когда знаешь материалы, песни, клипы участников, то все остальное – не страшно!

На каждом полуфинале вы обсуждаете выступления участников очень обоснованно, с четким знанием бэкграунда артиста. Сколько времени у вас занимает подготовка к эфирам?

Каждого участника я изучаю: прослушиваю всю музыку, которую только можно найти в сети, читаю их биографии, интервью. А альбомы некоторых артистов я прослушивал и по несколько раз! Многих из них я знал до Нацотбора, ведь их песни проходили через наши радиостанции. После того, как меня объявили третьим судьей Нацотбора, я две с половиной недели по два часа в день готовился к конкурсу. Для меня было важно не только хорошо подготовиться, но и подтвердить такой подход для своей команды. Мои коллеги в основном – это творческие люди. А многие творческие люди – это ленивые и зачастую самоуверенные люди! Я всегда проповедую то, что подготовка – основа любой творческой работы. Поэтому для меня Нацотбор – возможность подтвердить моим коллегам то, что я не только треплюсь языком и проповедую подготовку как основной рабочий инструмент творческого работника, но и сам так себя веду! (Улыбается. — Прим. ред.).

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Не так давно Украина вместе с судейской коллегией выбрала шесть финалистов. Кого вы видите победителем Евровидения-2020?

Мне кажется, что все шестеро могут стать победителями. Сейчас они более-менее на равных позициях, все будет зависеть от того, кто лучше всех справится с нервами, эмоциями, кто не облажается во время выступления. Потому что среди конкурсантов есть молодые ноунеймы, которые заняли более высокие места. Их огромный минус – отсутствие опыта, и я думаю, что именно волнение может сыграть с ними злую шутку. Это касается и группы TVORCHI. Их плюс в том, что они свежие, современные. А минус в том, что в решающий момент у них могут дрогнуть нервы и конкурсанты допустят ошибки: начиная от плохого пения и заканчивая плохим разговором с Притулой. А все это влияет на итоговую оценку. В такой ситуации могут победить те, кто более опытный и, казалось бы, не являются фаворитами сегодня. Но кто же споет лучше? Кто покажет себя как интересная и харизматичная личность? Шансы у всех равные! Каждый может стать победителем Нацотбора на Евровидение-2020!

Чего не хватает каждому финалисту для победы на Евровидении-2020?

У каждого есть свои недостатки! Если говорить о Дэвиде Аксельроде, то ему не хватает жизни, харизмы в его образе. Он – великолепный певец. Но то, что происходит за кругом его вокальных способностей, пока оставляет желать лучшего. Все-таки артист должен быть ярким и харизматичным – в поведении на сцене и вне её! Но от Девида эта яркость пока не исходит так, как хотелось бы. Когда Лучано Паваротти улыбался посреди исполнения арии, зал сходил с ума. Когда он рассказывал анекдот – смеялись и грузчики, и профессора. Вот бы и Девиду добавить такой харизмы, цены бы ему не было! Во-вторых, есть определенные сложости с песней. Я категорически отрицаю какой-бы то ни было плагиат, о котором в последние дни так много шума. Но, надо признать, у Девида песня, которую многие считают традиционной и которую будто бы уже все тысячу раз слышали. Для части аудитории это является большим минусом. Сейчас в нашем обществе есть некоторый спрос на свежее, а не традиционное. Поэтому для части аудитории эта песня будет минусом. С другой стороны, среди финальной шестерки только Девид отстаивает ценности традиционной песни, в то время как другие работают на более экспериментальном поле. И это для Девида уже плюс. Он может собрать голоса всех, кто считает, что в Роттердам нужно посылать не современные эксперименты, а крепкую традиционную песню.

А если говорить о Gо-A, какие у них недостатки?

Если обсуждать Gо-A, то их недостаток в том, что их выступление достаточно камерное, не слишком зажигательное и живое. В первый раз они были удивлением, но во второй раз это может уже быть не таким удивительным. Если они придумают больше магии в номере, то всё у них будет в порядке. У некоторых других участников большой минус – это, безусловно, отсутствие внутренней уверенности. Они чувствуют, что забрались на огромную высоту, и чувствует там себя немного не в своей тарелке. Они думают: «Можем ли мы здесь быть»? Некоторые из них считают себя немного чужими на этом празднике жизни… Вот эта неуверенность и рефлексия могут сыграть с ними злую шутку в финале. Одним словом, каждый может как выстрелить, так и провалиться.

Тина Кароль предложила KHAYAT’у выступить вместе с танцевальным бойз-бэндом Kazaky. Такой номер может «зайти» украинской и европейской аудитории?

Не может по одной простой причине – Kazaky были замечены с концертами на территории России, а это запрещено правилами Нацотбора. Поэтому появление на Нацотборе Kazaky исключено. Но в целом, если говорить о теоретической возможности, то да, это могло бы усилить номер, сделать его ярче. Уж точно было бы сильнее, чем номер, который есть сейчас!

Кто лично для вас является фаворитом среди финалистов проекта?

Для меня фаворитами Нацотбора являются все! Я понимаю, что в первом полуфинале я сделал слишком много комплиментов Jerry Heil. Но я действительно считаю, что если у нее все получится, то она может стать большим артистом в Украине. Мне в ее конкурсном номере в полуфинале не хватило энергии. Слышал, что команда конкурсантки делает что-то новое для финала. Но, если будет то же самое, что и две недели назад, у нее нет никаких шансов. Номер Jerry Heil для многих смотрелся как утренник в детском саду. И если у них получится сделать новый хороший номер и в самой артистке будет чуть больше энергии и желания победить, тогда шансы достаточно велики будут.

Кто из вылетевших участников, на ваш взгляд, был достоин пройти в финал Нацотбора?

Мне понравились ребята из группы CLOUDLESS. Только вчера с ними встречался! Если помните, они переводят свою конкурсную композицию для ротации на «Хіт ФМ». Пока парни не смогли перевести трек так, чтобы их это устроило, но они стараются. Ребята боятся, что время уходит, ведь они не хотят потерять шлейф успеха и популярности после полуфинала. Мне кажется, что это абсолютно правильно! Целую неделю они пытались перевести эту песню. Пока то, что они перевели, им не нравится. По словам ребят, при переводе теряется некая ритмика и магия. Поэтому сейчас мы запускаем английскую версию этой песни. Более того, уже две других станции, кроме «Хіт ФМ», сказали, что эту песню тоже возьмут в ротацию! И если всё будет хорошо, то они должны получить от всей этой истории ощутимый «выхлоп».

Кроме CLOUDLESS есть участники, которые вас удивили?

На своей странице в Facebook я писал о том, что не спал две ночи, голосовал во сне и менял свои оценки. Конечно, Александр Порядинский заслуживает большего, это очевидно! Мне бы хотелось, чтобы он прошел в финал! Возможно, он заслуживает большего, нежели кто-то из участников первого полуфинала. Но он участвовал во втором полуфинале, который был сильнее, и в нем оставалось только три места. По уровню впечатления, которое произвели FO SHO, они тоже были достойны пройти в финал. Мне кажется, они вряд ли бы выиграли, потому что хип-хоп – это не совсем жанр Евровидения. В этом случае, шанс победить не то, что в Роттердаме, но и в Украине – минимальный… Хоть они и не прошли, девочки превзошли все мои ожидания! Я желаю им удачи и надеюсь, что в следующем году они придут к нам на Нацотбор. Что касается Элины Иващенко, то она не попала в финал абсолютно заслуженно, не получилось соединить в единое целое песню, исполнение, легенду и номер. Но в целом, это тот человек, который мог бы тоже участвовать в финале, она очень сильная вокалистка, и всё у нее ещё получится. MOONZOO и F.M.F. Sure тоже хорошие, но в шестерку им сложно было попасть, надо признать. Я понимал с самого начала, что зрители вряд ли дадут им много баллов.

В первом полуфинале вы еще хвалили Гурт [O]…

Гурт [O] мне нравится! Сейчас я присматриваюсь к песне в разрезе ротации на «Хіт ФМ», буду проводить тестирование песни. Для них финал стал бы полезным, чтобы мощнее заявить о себе на всеукраинскую аудиторию. Но в отличие от нынешних финалистов, у них не было бы шансов победить в Нацотборе. Всё-таки, время этой музыки как массовой музыки ещё не пришло. Через года 3-4 – они с такой песней с легкостью пройдут в финал. Но пока вкусы массовой аудитории ещё не совсем принимают такую музыку.

Мы еще не успели обсудить KRUTЬ. Песня «99» может взорвать Евровидение?

KRUTЬ я знал до этого, и они достойны финала! По-настоящему меня удивили! Почему-то я был уверен, что они ярко покажут себя, но в финал вряд ли пройдут, ведь музыкальный альбом KRUTЬ прошлого года рассчитан на более узкую, не массовую аудиторию. Конкурсная песня тоже не для всех, но они молодцы. KRUTЬ адаптировали свой собственный стиль, сделав его понятнее большой аудитории. Поэтому KRUTЬ – очень удивили в первом полуфинале Нацотбора!

А какие песни вы уже взяли в ротацию на «Хіт ФМ»?

Сейчас на радиостанции ротируются 6 песен, которые попали в финал. Все они будут крутиться на «Хіт ФМ» до конца февраля. В эфире останутся те, которые пройдут тесты (песни, которые будут лучшими, по мнению слушателей). Это не будет единственным показателем, но одним из основных. Ну, и для того, чтобы поддерживать интерес у населения к победителю Нацотбора, его песню мы будем крутить, скорее всего, до мая.

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