Якщо Jerry Heil не змінить номер, то у неї жодних шансів: Віталій Дроздов про Нацвідбір, учасників і Данилко

Третім суддею Нацвідбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов. Зараз музичного атланта сучасного шоу-бізнесу глядачі називають одним з найбільш інтелігентних і справедливих членів журі за всю історію Нацвідбору! Редакція сайту STB.UA дізналася, хто з фіналістів є фаворитом Віталія Дроздова, хто з учасників повинен був бути в фіналі і чому KAZAKY – в прольоті. Детальніше – далі в матеріалі!

Дивитись онлайн Євробачення 2020 – фінал відбору в Україні від 22.02.2020

Віталій, в суддівському кріслі ви – вперше. Які емоції відчуваєте після двох прямих ефірів?

Для мене Нацвідбір на Євробачення – не перший досвід суддівства. Але судити конкурсантів такого масштабного конкурсу ще не звик. Я не публічна людина, і більше працюю з внутрішніми процесами – з продюсерами артистів, музичним програмуванням, з програмними директорами, музичними редакторами і провідними станціями, одним словом – більше з комп’ютерами і фахівцями, не з широкою аудиторією поза індустрією. Тому для мене складність полягала в тому, чи зможу я бути доступним, простим і цікавим для звичайного любителя музики… Мені дуже подобається, як в суддівському кріслі поводиться Андрій Данилко. У нього вкрай високий рівень емпатії і він добра людина, яка реально допомагає відчути себе більш розслаблено. А в усьому іншому, мені подобається! Я завжди добре готувався до будь-якої роботи, адже коли знаєш матеріали, пісні, кліпи учасників, то все інше – не страшно!

На кожному півфіналі ви обговорюєте виступи учасників дуже обгрунтовано, з чітким знанням бекграунду артиста. Скільки часу у вас займає підготовка до ефірів?

Кожного учасника я вивчаю: прослуховую всю музику, яку тільки можна знайти в мережі, читаю їх біографії, інтерв’ю. А альбоми деяких артистів я прослуховував і по кілька разів! Багатьох з них я знав до Нацвідбору, адже їхні пісні проходили через наші радіостанції. Після того, як мене оголосили третім суддею Нацвідбору, я два з половиною тижні по дві години на день готувався до конкурсу. Для мене було важливо не тільки добре підготуватися, а й підтвердити такий підхід для своєї команди. Мої колеги в основному – це творчі люди. А багато творчих людей – це ліниві і часто самовпевнені люди! Я завжди проповідую те, що підготовка – основа будь-якої творчої роботи. Тому для мене Нацвідбір – можливість підтвердити моїм колегам те, що я не тільки тріпаюся язиком і проповідую підготовку як основний робочий інструмент творчого працівника, а й сам так себе веду! (Посміхається. – Прим. Ред.)

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Не так давно Україна разом з суддівською колегією вибрала шість фіналістів. Кого ви бачите переможцем Євробачення-2020?

Мені здається, що всі шестеро можуть стати переможцями. Зараз вони більш-менш на рівних позиціях, все буде залежати від того, хто краще за всіх впорається з нервами, емоціями, хто не зробить цю помилку під час виступу. Тому що серед конкурсантів є молоді ноунейми, які зайняли більш високі місця. Їхній величезний мінус – відсутність досвіду, і я думаю, що саме хвилювання може зіграти з ними злий жарт. Це стосується і гурту TVORCHI. Їх плюс в тому, що вони свіжі, сучасні. А мінус в тому, що у вирішальний момент у них можуть скочити нерви і конкурсанти допустять помилки: починаючи від поганого співу і закінчуючи поганою розмовою з Притулою. А все це впливає на підсумкову оцінку. У такій ситуації можуть перемогти ті, хто більш досвідчений і, здавалося б, не є фаворитами сьогодні. Але хто ж заспіває краще? Хто покаже себе як цікава і харизматична особистість? Шанси у всіх рівні! Кожен може стати переможцем Нацвідбору на Євробачення-2020!

Чого не вистачає кожному фіналісту для перемоги на Євробаченні-2020?

У кожного є свої недоліки! Якщо говорити про Девіда Аксельрода, то йому не вистачає життя, харизми в його образі. Він – чудовий співак. Але те, що відбувається за колом його вокальних здібностей, поки залишає бажати кращого. Все-таки артист повинен бути яскравим і харизматичним – в поведінці на сцені і поза нею! Але від Девіда ця яскравість поки не виходить так, як хотілося б. Коли Лучано Паваротті посміхався посеред виконання арії, зал божеволів. Коли він розповідав анекдот – сміялися і вантажники, і професори. От би і Девіду додати такої харизми, ціни б йому не було! По-друге, є певні питання до пісні. Я категорично заперечую моменти з плагіатами, про який в останні дні так багато шуму. Але, треба визнати, у Девіда пісня, яку багато хто вважає традиційною і яку нібито всі вже по тисячі разів чули. Для частини аудиторії це є великим мінусом. Зараз в нашому суспільстві є певний попит на свіже, а не традиційне. Тому для частини аудиторії ця пісня буде мінусом. З іншого боку, серед фінальної шістки тільки Девід відстоює цінності традиційної пісні, в той час як інші працюють на більш експериментальному полі. І це для Девіда вже плюс. Він може зібрати голоси всіх, хто вважає, що в Роттердам потрібно надсилати не сучасні експерименти, а міцну традиційну пісню.

А якщо говорити про Gо-A, які у них недоліки?

Якщо обговорювати Gо-A, то їхній недолік в тому, що їх виступ досить камерний, не надто запальний і живий. У перший раз вони були подивом, але вдруге це може вже не здивувати. Якщо вони придумають більше магії в номері, то все у них буде в порядку. У деяких інших учасників великий мінус – це, безумовно, відсутність внутрішньої впевненості. Вони відчувають, що забралися на величезну висоту, і відчувають там себе трохи не в своїй тарілці. Вони думають: «Чи можемо ми тут бути»? Деякі з них вважають себе трохи чужими на цьому святі життя… Ось ця невпевненість і рефлексія можуть зіграти з ними злий жарт в фіналі. Одним словом, кожен може як вистрілити, так і провалитися.

Тіна Кароль запропонувала KHAYAT’у виступити разом з танцювальним бойз-бендом Kazaky. Такий номер може «зайти» української та європейської аудиторії?

Не може по одній простій причині – Kazaky були помічені з концертами на території Росії, а це заборонено правилами Нацвідбору. Тому поява на Нацвідборі Kazaky виключена. Але в цілому, якщо говорити про теоретичну можливість, то так, це могло б посилити номер, зробити його яскравішим. Вже точно було б сильніше, ніж номер, який є зараз!

Хто особисто для вас є фаворитом серед фіналістів проекту?

Для мене фаворитами Нацвідбору є всі! Я розумію, що в першому півфіналі я зробив занадто багато компліментів Jerry Heil. Але я дійсно вважаю, що якщо у неї все вийде, то вона може стати великим артистом в Україні. Мені в її конкурсному номері в півфіналі не вистачило енергії. Чув, що команда конкурсантки робить щось нове для фіналу. Але, якщо буде те ж саме, що і два тижні тому, у неї немає жодних шансів. Номер Jerry Heil для багатьох виглядав як ранок в дитячому садку. І якщо у них вийде зробити новий хороший номер і в самій артистці буде трохи більше енергії і бажання перемогти, тоді шанси досить великі будуть.

Хто з учасників, які вилетіли, на ваш погляд, був гідний пройти в фінал Нацвідбору?

Мені сподобалися хлопці з гурту CLOUDLESS. Тільки вчора з ними зустрічався! Якщо пам’ятаєте, вони переводять свою конкурсну композицію для ротації на «Хіт ФМ». Поки хлопці не змогли перевести трек так, щоб їх це влаштувало, але вони стараються. Хлопці бояться, що час йде, адже вони не хочуть втратити шлейф успіху і популярності після півфіналу. Мені здається, що це абсолютно правильно! Цілий тиждень вони намагалися перевести цю пісню. Поки те, що вони перевели, їм не подобається. За словами хлопців, при перекладі втрачається якась ритміка і магія. Тому зараз ми запускаємо англійську версію цієї пісні. Більш того, вже дві інших станції, крім «Хіт ФМ», сказали, що цю пісню теж візьмуть в ротацію! І якщо все буде добре, то вони повинні отримати від всієї цієї історії відчутний «вихлоп».

Крім CLOUDLESS є учасники, які вас здивували?

На своїй сторінці в Facebook я писав про те, що не спав дві ночі, голосував уві сні і міняв свої оцінки. Звичайно, Олександр Порядинський заслуговує більшого, це очевидно! Мені б хотілося, щоб він пройшов у фінал! Можливо, він заслуговує більшого, ніж хтось з учасників першого півфіналу. Але він брав участь у другому півфіналі, який був сильнішим, і в ньому залишалося тільки три місця. За рівнем враження, яке справили FO SHO, вони теж були гідні пройти у фінал. Мені здається, вони навряд чи б виграли, тому що хіп-хоп – це не зовсім жанр Євробачення. В цьому випадку, шанс перемогти не те, що в Роттердамі, а й в Україні – мінімальний… Хоч вони і не пройшли, дівчатка перевершили всі мої очікування! Я бажаю їм удачі і сподіваюся, що в наступному році вони прийдуть до нас на Нацвідбір. Що стосується Еліни Іващенко, то вона не потрапила у фінал абсолютно заслужено, не вийшло поєднати в єдине ціле пісню, виконання, легенду і номер. Але в цілому, це та людина, яка могла б теж брати участь у фіналі, вона дуже сильна вокалістка, і все у неї ще вийде. MOONZOO і F.M.F. Sure теж хороші, але в шістку їм складно було потрапити, треба визнати. Я розумів з самого початку, що глядачі навряд чи дадуть їм багато балів.

У першому півфіналі ви ще хвалили Гурт [O] …

Гурт [O] мені подобається! Зараз я придивляюся до пісні в розрізі ротації на «Хіт ФМ», буду проводити тестування пісні. Для них фінал став би корисним, щоб могутніше заявити про себе на всеукраїнську аудиторію. Але на відміну від нинішніх фіналістів, у них не було б шансів перемогти в Нацвідборі. Все-таки, час цієї музики, як масової, ще не настав. Через роки 3-4 – вони з такою піснею з легкістю пройдуть у фінал. Але поки смаки масової аудиторії ще не зовсім приймають таку музику.

Ми ще не встигли обговорити KRUTЬ. Пісня «99» може підірвати Євробачення?

KRUTЬ я знав до цього, і вони гідні фіналу! По-справжньому мене здивували! Чомусь я був упевнений, що вони яскраво покажуть себе, але в фінал навряд чи пройдуть, адже музичний альбом KRUTЬ минулого року розрахований на більш вузьку, не масову аудиторію. Конкурсна пісня теж не для всіх, але вони молодці. KRUTЬ адаптували свій власний стиль, зробивши його більш зрозумілим для великої аудиторії. Тому KRUTЬ – дуже здивували в першому півфіналі Нацвідбору!

А які пісні ви вже взяли в ротацію на «Хіт ФМ»?

Зараз на радіостанції ротуються 6 пісень, які потрапили до фіналу. Всі вони будуть крутитися на «Хіт ФМ» до кінця лютого. В ефірі залишаться ті, які пройдуть тести (пісні, які будуть кращими, на думку слухачів). Це не буде єдиним показником, але одним з основних. Ну, і для того, щоб підтримувати інтерес у населення до переможця Нацвідбору, його пісню ми будемо крутити, швидше за все, до травня.

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