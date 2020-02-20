Любовный гороскоп на февраль 2020 года подскажет, что для нас приготовил Амур. Чего ожидать каждому знаку зодиака в делах сердечных – читайте в любовном гороскопе на февраль 2020 года от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» в Украине и постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Овен

Этот месяц сулит Овнам романтику. Многие одинокие представители знака смогут в феврале встретить свою судьбу. Тем же, кто уже нашёл свою половинку, стоит быть сдержаннее в высказываниях — есть риск затяжных конфликтов с партнером.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Тельцы

Звезды советуют одиноким Тельцам оглянуться по сторонам. Скорее всего, вы в упор не замечаете претендента на ваше сердце. Тем же представителям знака, которые уже нашли свою половинку, февраль сулит гармонию в отношениях. Сейчас вы сможете прийти к общему знаменателю даже в самых спорных вопросах.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Близнецы

Одиноким сердцам стоит быть внимательнее. Старайтесь не торопиться с выводами о людях и происходящих событиях. Первое мнение о человеке может оказаться ошибочным, и вполне вероятно, что вы столкнетесь с разочарованием. Семейным же знакам месяц сулит романтику – вполне вероятно, что любимый человек порадует вас приятным сюрпризом.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Раки

Начало февраля сулит одиноким Ракам перспективные знакомства. Вполне возможно, что праздник всех влюбленных вы будете отмечать уже вместе со своей половинкой. Тем же представителям знака, чье сердце уже занято, последний зимний месяц сулит перемены – не исключено, что ваши отношения выйдут на новый этап.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Львы

Эмоциональность и раздражительность могут подталкивать Львов к конфликтам с партнером. А это вам вовсе ни к чему, особенно – в преддверии праздника всех влюбленных. Совет звезд – чаще отдыхать и бывать наедине с собой и своими мыслями. Это поможет вам сохранить душевную гармонию.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Девы

Чрезмерная занятость профессиональными заботами может стать причиной разладов в отношениях с любимым человеком. А потому старайтесь сохранять правильный баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать обид партнера.

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Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Весы

В этот период звезды сулят Весам перспективные знакомства. Не исключено, что на пути одиноких представителей знака встретится человек, с которым завяжутся крепкие отношения. Главное при этом – чаще выходить в свет, чтобы не упустить свою любовь.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Скорпионы

В этом месяце Скорпионы окажутся в центре внимания противоположного пола. А это значит, что их ждет череда приятных знакомств и романтических свиданий. Семейным же знакам в это время стоит избегать недосказанности в отношениях – это может стать главной причиной ссор. А потому чаще говорите с любимыми по душам.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Стрельцы

Упрямство Стрельцов в этот период станет главным камнем преткновения в отношениях с партнером. Совет звезд – чаще прислушиваться к своей половинке. Так вы не только сможете избежать ссор, но и, скорее всего, получите дельный совет, который поможет вам достичь успеха.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Козероги

В сфере личных отношений для одиноких Козерогов этот месяц — прекрасная возможность заложить фундамент новых отношений, которые имеют все шансы перерасти в большое и крепкое чувство. У семейных же знаков возможны разногласия с партнером, которые, скорее всего, будут касаться вопросов воспитания детей. Совет звезд – быть сдержаннее в высказываниях, чтобы избежать затяжных конфликтов.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Водолеи

Для одиноких Водолеев начало месяца будет весьма успешным и преподнесет немало новых знакомств. Те же представители знака, кто уже состоит в отношениях, задумаются о серьезных переменах. К примеру, многие решатся официально оформить отношения или завести детей.

Любовный гороскоп на февраль 2020 года — Рыбы

Семейным Рыбам может недоставать романтики в отношениях. Но прежде чем винить в этом партнера, постарайтесь сами проявить инициативу: устройте романтический ужин или подготовьте приятный сюрприз. Будьте уверены — вам ответят тем же.

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