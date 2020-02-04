Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Гороскоп на февраль 2020 от Хаяла Алекперова

04.02.2020

Гороскоп на февраль 2020 года расскажет вам, как лучше всего провести последний месяц зимы. Куда необходимо направить свою энергию, а каких обстоятельств лучше избегать? Чтобы февраль 2020 года запомнился вам только положительными моментами, читайте гороскоп от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» в Украине и постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

гороскоп 2020

Гороскоп на февраль 2020 – Овны 

Звезды советуют не рубить сплеча, и тщательнее обдумывать ваши решения. Спонтанные поступки могут привести к ошибкам, о которых вы будете жалеть. В сфере семейных отношений лучше воздержаться от критики в адрес родных людей есть вероятность затяжных конфликтов. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Тельцы 

Февраль сулит Тельцам новые перспективы в профессиональной сфере деятельности. Есть вероятность новых интересных проектов и выгодных предложений. Не упустите свой шанс достичь успеха. В конце месяца звезды советуют больше внимания уделять здоровью возможны обострения хронических заболеваний. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Близнецы

В этот период многим Близнецам захочется кардинальных перемен. В связи с чем, представители знака задумаются о новой работе или даже смене места жительства. Но звезды советуют не торопиться с этими решениями. А чтобы сбить обскому рутины, постарайтесь немного поменять режим дня, займитесь спортом или найдите новое интересное хобби. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Раки

Начало февраля сулит Ракам прибыль. Есть большая вероятность дополнительных доходов или возвращения долгов, о которых вы даже забыли. Но вот в в общении с коллегами стоит быть осторожнее. Не доверяйте свои секреты непроверенным людям их могут использовать против вас. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Львы

В этом месяце звезды сулят Львам приятные поездки и путешествия, в которых вероятны перспективные знакомства. Не упустите такую возможность у вас есть все шансы встретить человека, который поможет вам изменить жизнь к лучшему.

 Гороскоп на февраль 2020 – Девы 

Февраль для Дев прекрасное время, чтобы заняться своим саморазвитием. У вас для этого хватит и времени и сил. В сфере семейных отношений есть риск  конфликтов с близкими. Чтобы их избежать, старайтесь больше времени уделять родственникам им очень нужно внимание. 

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Гороскоп на февраль 2020 – Весы 

Этот месяц для Весов время кардинальных перемен. Представителям знака подвернется немало шансов изменить жизнь к лучшему и добиться новых высот. Главное при этом не упустить эти возможности из-за лени или нерешительности. А потому будьте смелее, и не бойтесь говорить «да» чему-то новому в своей жизни. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Скорпионы 

Неуверенность в себе и тяга к самокопанию может стать главной преградой Скорпионов на пути к успеху. Совет звезд чаще хвалить себя, пусть даже за мелкие достижения. Именно от того, как вы воспринимаете себя, будет зависеть то, как быстро вы придете к поставленным целям. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Стрельцы 

В этот период расположение небесных тел сулит Стрельцам успех в делах.  Даже те начинания, в которых подолгу не было продвижений из-за преград на вашем пути, в феврале пойдут, как по-маслу. В конце месяца неприятной ложкой дегтя могут стать простудные заболевания. А потому старайтесь беречь себя и одевайтесь теплее. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Козероги 

Февраль для Козерогов прекрасное время, чтобы избавиться от балласта в их жизни. Объявить войну вредным привычкам, взяться за своё здоровье и прекратить общение с людьми, которые вселяют в вас неуверенность в себе все это сейчас в ваших силах. Главное сделать первый шаг. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Водолеи 

В этом месяце Водолеям стоит экономнее распоряжаться деньгами есть большая вероятность непредвиденных расходов. Конец февраля удачное время для новых начинаний. На вашем пути встретятся нужные люди, которые тем или иным образом поспособствуют вашему успеху. 

 Гороскоп на февраль 2020 – Рыбы 

Звезды советуют быть настойчивее и не отступать перед трудностями. Есть все шансы, что вы откажетесь от своих намерений всего в шаге от успеха. Конец февраля порадует Рыб финансовой прибылью отличный повод устроить себе шопинг и прикупить вещь, о которой давно мечтали. 

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака от Алены Куриловой

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить