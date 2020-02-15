Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Выступления 8 конкурсантов оценили зрители и члены жюри. По итогу были определены три финалиста, которые уже 22 февраля поборются за право представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме. Результаты голосования узнайте в материале.

Зрители и жюри сделали свой выбор и определили тройку лучших конкурсантов второго полуфинала. Этот момент всегда непредсказуем и удивителен, ведь спрогнозировать итоги очень сложно, а иногда даже невозможно.

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Как проголосовало профессиональное жюри во втором полуфинале Нацотбора-2020

Результаты зрительского голосования во втором полуфинале Нацотбора-2020

В процентах результаты зрительского голосования во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020 выглядят следующим образом:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure —

FO SHO —

Элина Иващенко —

Александр Порядинский —

GARNA —

KHAYAT —

David Axelrod —

TVORCHI —

Напомним, что финал состоится 22 февраля, когда выступят 6 конкурсантов. По таким же правилам будет определен победитель Национального отбора на Евровидение-2020, который представит Украину в мае в Роттердаме на песенном конкурсе!

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