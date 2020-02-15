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Результаты голосования во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020
Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Выступления 8 конкурсантов оценили зрители и члены жюри. По итогу были определены три финалиста, которые уже 22 февраля поборются за право представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме. Результаты голосования узнайте в материале.
Зрители и жюри сделали свой выбор и определили тройку лучших конкурсантов второго полуфинала. Этот момент всегда непредсказуем и удивителен, ведь спрогнозировать итоги очень сложно, а иногда даже невозможно.
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Как проголосовало профессиональное жюри во втором полуфинале Нацотбора-2020
Результаты зрительского голосования во втором полуфинале Нацотбора-2020
В процентах результаты зрительского голосования во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020 выглядят следующим образом:
MOONZOO feat. F.M.F. Sure —
FO SHO —
Элина Иващенко —
Александр Порядинский —
GARNA —
KHAYAT —
David Axelrod —
TVORCHI —
Напомним, что финал состоится 22 февраля, когда выступят 6 конкурсантов. По таким же правилам будет определен победитель Национального отбора на Евровидение-2020, который представит Украину в мае в Роттердаме на песенном конкурсе!