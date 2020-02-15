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Результаты голосования во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020

15.02.2020

Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Выступления 8 конкурсантов оценили зрители и члены жюри. По итогу были определены три финалиста, которые уже 22 февраля поборются за право представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме. Результаты голосования узнайте в материале.

Зрители и жюри сделали свой выбор и определили тройку лучших конкурсантов второго полуфинала. Этот момент всегда непредсказуем и удивителен, ведь спрогнозировать итоги очень сложно, а иногда даже невозможно.

Больше по теме: Евровидение-2020: список финалистов Нацотбора от Украины

Как проголосовало профессиональное жюри во втором полуфинале Нацотбора-2020

Результаты зрительского голосования во втором полуфинале Нацотбора-2020

В процентах результаты зрительского голосования во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020 выглядят следующим образом:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — 

FO SHO — 

Элина Иващенко — 

Александр Порядинский — 

GARNA — 

KHAYAT — 

David Axelrod — 

TVORCHI — 

Напомним, что финал состоится 22 февраля, когда выступят 6 конкурсантов. По таким же правилам будет определен победитель Национального отбора на Евровидение-2020, который представит Украину в мае в Роттердаме на песенном конкурсе! 

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