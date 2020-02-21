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Евровидение-2020: список финалистов Нацотбора от Украины
По итогу первого и второго полуфиналов Национального отбора на Евровидение-2020 определены финалисты, которые поборются за возможность отправиться в Роттердам и представить Украину на песенном конкурсе. Узнайте первыми, кто стал финалистами Нацотбора на Евровидение-2020.
Евровидение 2020. Финал Национального отбора в Украине смотреть онлайн
8 и 15 февраля состоялись первый и второй полуфиналы, в ходе которых жюри и зрители отдали больше всего голосов за шестерых участников. Они прошли в финал и уже 22 февраля вновь исполнят свои песни как финалисты.
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Список финалистов Нацотбора на Евровидение-2020:
Jerry Heil
Jerry Heil – вегетарианка из семьи мясников, украинская певица, видеоблогер, автор и композитор. Девушка за год успела стать «Прорывом года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытием года» по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн просмотров в YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.
KRUTЬ
Певица и бандуристка Марина Круть начала свой путь музыканта 15 лет назад – с музыкальной школы, класс бандуры. За этот долгий путь девушка нашла свой уникальный стиль игры на бандуре, который усиливается необыкновенным голосом. На счету Марины 3 альбома, последний «Albino» вышел в октябре 2019 года. Альбом стал новой вершиной в творчестве певицы. Именно в нем KRUTЬ нашла компромисс между электронным саундом и старинным инструментом вокруг своего самобытного голоса. В поддержку пластинки сразу стартовал тур по городам Украины.
Go-A
Gо-A — украинская группа, которая сочетает в своем творчестве танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк. Музыкальный драйв в стиле электронного звучания и народного вокала отличает ее от других групп. Это и стало основной идеей создания проекта в 2011 году. Около года команда пыталась найти единомышленников, которые бы взялись за живое инструментальное сопровождение. В конце 2012-го года вышла первая песня под названием «Коляда».
TVORCHI
TVORCHI — украинский электронный дуэт из Тернополя, в который входят саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Группа была основана в 2018 году. Музыкальный стиль не имеет точного определения, поскольку сочетает и танцевальный манер, и расслабляющее звучание.
KHAYAT
KHAYAT — новое дыхание украинской музыки. Работает в жанре фольктроника. После полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 и «Голосу країни»-9, где KHAYAT дошел до финала, жизнь артиста кардинально изменилась.
David Axelrod
David Axelrod стал участником Национального отбора на Евровидение 2020. David Axelrod (Дэвид Аксельрод) еще год назад был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу «Голос країни» предстал с новым официальным именем и фамилией. Как признался исполнитель, после творческой паузы возникла необходимость изменить и репертуар, и имя.
Напомним, что финал состоится 22 февраля, где выступят 6 конкурсантов. По таким же правилам будет определен победитель Нацотбора-2020.