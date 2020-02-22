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Євробачення-2020: список фіналістів Нацвідбору від України

22.02.2020

За підсумком першого та другого півфіналів Національного відбору на Євробачення-2020 визначено фіналістів, які поборються за можливість вирушити до Роттердама і представити Україну на пісенному конкурсі. Дізнайтеся першими у матеріалі, хто став фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2020.

Євробачення 2020. Фінал Національного відбору в Україні дивитись онлайн

евровидение 2020

8 та 15 лютого відбулися перший та другий півфінали, під час яких журі та глядачі віддали найбільше голосів за шістьох учасників. Вони пройшли у фінал і вже 22 лютого знову виконають свої пісні як фіналісти.

Більше на тему: Пісні фіналістів відбору на Євробачення 2020 в Україні

Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020:

Jerry Heil

Jerry Heil – вегетаріанка з сім’ї м’ясників, українська співачка, відеоблогер, автор і композитор. Дівчина за рік встигла стати «Проривом року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриттям року» за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 у категоріях: «Краща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes.

KRUTЬ

Співачка та бандуристка Марина Круть розпочала свій шлях музиканта 15 років тому – з музичної школи, клас бандури. За цей довгий шлях дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на бандурі, який посилюється незвичайним голосом. На рахунку Марини 3 альбоми, останній «Albino» вийшов у жовтні 2019 року. Альбом став новою вершиною у творчості співачки. Саме в ньому KRUTЬ знайшла компроміс між електронним саундом і старовинним інструментом навколо свого самобутнього голосу. На підтримку платівки відразу стартував тур містами України.

Go-A

Gо-A — український гурт, що поєднує у своїй творчості танцювальний біт, африканські барабани й етнічний фольк. Музичний драйв у стилі електронного звучання і народного вокалу відрізняє його від інших гуртів. Це і стало основною ідеєю створення проєкту в 2011 році. Близько року команда намагалася знайти однодумців, які б взялися за живий інструментальний супровід. Наприкінці 2012-го року вийшла перша пісня під назвою «Коляда».


TVORCHI

TVORCHI — український електронний дует з Тернополя, до якого входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Гурт було засновано у 2018 році. Музичний стиль не має точного визначення, оскільки поєднує і танцювальний манер, і розслабляюче звучання.

tvorchi

KHAYAT

KHAYAT — нове дихання української музики. Працює в жанрі фольктроніка. Після півфіналу Національного відбору на Євробачення-2019 і «Голосу країни»-9, де KHAYAT дійшов до фіналу, життя артиста кардинально змінилося.

khayat

David Axelrod

David Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення 2020. David Axelrod (Девід Аксельрод) ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу «Голос країни» він постав із новим офіційним іменем і прізвищем. Як зізнався виконавець, після творчої паузи виникла потреба змінити і репертуар, і ім’я.


Нагадаємо, що фінал відбудеться 22 лютого, де виступлять 6 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено переможця Нацвідбору-2020.

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