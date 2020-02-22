За підсумком першого та другого півфіналів Національного відбору на Євробачення-2020 визначено фіналістів, які поборються за можливість вирушити до Роттердама і представити Україну на пісенному конкурсі. Дізнайтеся першими у матеріалі, хто став фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2020.

Євробачення 2020. Фінал Національного відбору в Україні дивитись онлайн

8 та 15 лютого відбулися перший та другий півфінали, під час яких журі та глядачі віддали найбільше голосів за шістьох учасників. Вони пройшли у фінал і вже 22 лютого знову виконають свої пісні як фіналісти.

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Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020:

Jerry Heil – вегетаріанка з сім’ї м’ясників, українська співачка, відеоблогер, автор і композитор. Дівчина за рік встигла стати «Проривом року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриттям року» за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 у категоріях: «Краща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes.

Співачка та бандуристка Марина Круть розпочала свій шлях музиканта 15 років тому – з музичної школи, клас бандури. За цей довгий шлях дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на бандурі, який посилюється незвичайним голосом. На рахунку Марини 3 альбоми, останній «Albino» вийшов у жовтні 2019 року. Альбом став новою вершиною у творчості співачки. Саме в ньому KRUTЬ знайшла компроміс між електронним саундом і старовинним інструментом навколо свого самобутнього голосу. На підтримку платівки відразу стартував тур містами України.

Gо-A — український гурт, що поєднує у своїй творчості танцювальний біт, африканські барабани й етнічний фольк. Музичний драйв у стилі електронного звучання і народного вокалу відрізняє його від інших гуртів. Це і стало основною ідеєю створення проєкту в 2011 році. Близько року команда намагалася знайти однодумців, які б взялися за живий інструментальний супровід. Наприкінці 2012-го року вийшла перша пісня під назвою «Коляда».

TVORCHI — український електронний дует з Тернополя, до якого входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Гурт було засновано у 2018 році. Музичний стиль не має точного визначення, оскільки поєднує і танцювальний манер, і розслабляюче звучання.

KHAYAT — нове дихання української музики. Працює в жанрі фольктроніка. Після півфіналу Національного відбору на Євробачення-2019 і «Голосу країни»-9, де KHAYAT дійшов до фіналу, життя артиста кардинально змінилося.

David Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення 2020. David Axelrod (Девід Аксельрод) ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу «Голос країни» він постав із новим офіційним іменем і прізвищем. Як зізнався виконавець, після творчої паузи виникла потреба змінити і репертуар, і ім’я.



Нагадаємо, що фінал відбудеться 22 лютого, де виступлять 6 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено переможця Нацвідбору-2020.

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