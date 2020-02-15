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Результати голосування у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020

15.02.2020

Відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Виступи 8 конкурсантів оцінили глядачі та члени журі. В результаті було визначено трьох фіналістів, які вже 22 лютого поборються за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Роттердамі. Результати голосування дізнайтеся в матеріалі.

Глядачі та журі зробили свій вибір і визначили трійку найкращих конкурсантів другого півфіналу. Цей момент завжди непередбачуваний і приголомшливий, адже спрогнозувати підсумки дуже складно, а іноді навіть неможливо.

Більше на тему: Євробачення-2020: список фіналістів Нацвідбору від України 

Як проголосувало професійне журі у другому півфіналі Нацвідбору-2020

Результати глядацького голосування у другому півфіналі Нацвідбору-2020

У відсотках результати глядацького голосування у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2020 виглядають так:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — 

FO SHO — 

Еліна Іващенко — 

Олександр Порядинський — 

GARNA — 

KHAYAT — 

David Axelrod — 

TVORCHI — 

Нагадаємо, що фінал відбудеться 22 лютого, коли виступлять 6 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено переможця Національного відбору на Євробачення-2020, який представить Україну в травні у Роттердамі на пісенному конкурсі!

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