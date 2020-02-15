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Результати голосування у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020
Відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Виступи 8 конкурсантів оцінили глядачі та члени журі. В результаті було визначено трьох фіналістів, які вже 22 лютого поборються за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Роттердамі. Результати голосування дізнайтеся в матеріалі.
Глядачі та журі зробили свій вибір і визначили трійку найкращих конкурсантів другого півфіналу. Цей момент завжди непередбачуваний і приголомшливий, адже спрогнозувати підсумки дуже складно, а іноді навіть неможливо.
Більше на тему: Євробачення-2020: список фіналістів Нацвідбору від України
Як проголосувало професійне журі у другому півфіналі Нацвідбору-2020
Результати глядацького голосування у другому півфіналі Нацвідбору-2020
У відсотках результати глядацького голосування у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2020 виглядають так:
MOONZOO feat. F.M.F. Sure —
FO SHO —
Еліна Іващенко —
Олександр Порядинський —
GARNA —
KHAYAT —
David Axelrod —
TVORCHI —
Нагадаємо, що фінал відбудеться 22 лютого, коли виступлять 6 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено переможця Національного відбору на Євробачення-2020, який представить Україну в травні у Роттердамі на пісенному конкурсі!