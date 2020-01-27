Певец David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу Horizon, которой собирается покорить сердца зрителей Нацотбора на Евровидение-2020.

«Horizon – именно та песня, которая вызывает эмоции, от которой мурашки и наворачиваются слезы! Но эти слезы — это слезы радости, благодарности и счастья!»

По словам артиста, песня ждала своей премьеры целых 5 лет. Дэвид называет «Horizon» настоящим гимном любви и благодарности любимому человеку.

«Моя цель на Национальном отборе на Евровидение-2020 проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!» – добавил певец.



Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Буду спрашивать о формуле Штайнмайера: Сергей Притула снова станет ведущим Нацотбора на Евровидение в 2020 году

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.