Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 расскажет, как правильно спланировать свою неделю. Когда лучше воплотить планы в реальность? И наоборот — когда стоит остаться в одиночестве, чтобы избежать проблем? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 3 по 9 июня 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю — Овны

На этой неделе Овнам стоит обратить внимание на здоровье. Даже если вас ничего не беспокоит, повторно проверьтесь у врача. Именно в этот период старые болезни могут о себе напомнить. Также звезды советуют быть добрее к близким. Рядом с вами есть те, кто нуждается в срочной помощи. Не будьте равнодушными — добро всегда возвращается.

Гороскоп на неделю — Тельцы

Тельцам стоит уделить больше внимания домашним хлопотами, например, заняться ремонтом. Конечно, есть большая вероятность, что бытовые вопросы выйдут из-под контроля. Но доведите начатое до конца, и результат вас порадует. На этой неделе в финансовом плане возможны проблемы. Следите за средствами, не тратьте сбережения на ненужные вещи.

Гороскоп на неделю — Близнецы

На этой неделе звезды рекомендуют объективно оценивать собственные возможности. Вы получите интересное предложение от давнего знакомого. Прежде чем принять его, хорошо подумайте, к чему приведет это соглашение. Встречи с деловыми партнерами будут удачными. А проблемы и напряженная атмосфера на работе обойдут стороной. В личной жизни стоит стоит проявлять больше романтики. Вторая половинка начала сомневаться в искренности ваших чувств.

Гороскоп на неделю — Раки

Звезды подсказывают, что на этой неделе могут возникнуть конфликты на работе. Будьте готовы к возможным ссорам и обидам. Звезды советуют усиленно бороться с присущей вам импульсивностью. Больше прислушивайтесь к советам друзей. Не воспринимайте их слова как критику в ваш адрес — они просто хотят помочь. Выходные проведите на свежем воздухе. Пикник — это прекрасная возможность встретиться с давними знакомыми и забыть обо всех проблемах.

Гороскоп на неделю — Львы

Для Львов эта неделя, пожалуй, будет самый стабильный за последнее время. Вы наконец-то сможете отдохнуть от ссор с любимым человеком. Ваша личная жизнь наладится. Поэтому наслаждайтесь внутренним спокойствием и гармонией, что появится в отношениях со второй половинкой. Уделяйте больше внимания любимому человеку: дарите маленькие подарки или устройте романтический ужин. Результат вас непременно порадует! Выходные стоит провести в домашней уютной обстановке, не отвлекаясь на рабочие вопросы.

Гороскоп на неделю — Девы

Эта неделя для Дев не лучшая для работы и планирования. Вы можете сделать много ошибок, а виновной этому станет ваша рассеянность. Хорошо подумайте, прежде чем сделать решающий шаг. Чтобы избежать неприятностей, звезды рекомендуют тешить себя мелочами — сходите на шопинг или просто отдохните дома.

Больше по теме: Хаял Алекперов рассказал, какие талисманы привлекут благополучие в дом

Гороскоп на неделю — Весы

Весам гороскоп обещает успех в делах. Звезды наделяют вас решительностью и уверенностью. Именно эти качества позволят преодолеть препятствия и браться практически за любые дела. На этой неделе вы сможете решить даже очень трудные задачи. Кроме того, расположение звезд откроет перед вами новые перспективы в профессиональной карьере. И чтобы не упустить шанс, максимально используйте все возможности!

Гороскоп на неделю — Скорпионы

Проснуться по будильнику, не опоздать на работу, убрать дома — обычные дела на этой неделе будут казаться Скорпиону невозможными. Конечно, резервы организма не безграничны. Вам, уставшим от дел и забот, стоит как следует отдохнуть. Поэтому на выходных уделите внимание своему здоровью. Не употребляйте алкоголь, попробуйте питаться правильно. И вместо шумной вечеринки выберите уютный семейный отдых.

Гороскоп на неделю — Стрельцы

На этой неделе возникнет желание что-то изменить в личной жизни. Задумайтесь, действительно ли внезапно оно возникло. Возможно, вы слишком долго пытались закрывать глаза на проблемы. Поговорите откровенно со своим избранником. На выходных позвольте себе спать до обеда. Приготовьте питательный завтрак и отправляйтесь развлекаться в город. Также можно записаться на массаж или фитнес.

Гороскоп на неделю — Козероги

Эта неделя предвещает вам хорошие возможности. Однако Козерог может не в полной мере ими воспользоваться или вовсе проигнорировать. Также есть вероятность, что вы наступите на старые грабли — повторите страшную ошибку прошлого. Чтобы неделя стала продуктивной, не следует расслабляться. Помните: залог успеха — внимательность, энергичность и позитивное настроение.

Гороскоп на неделю — Водолеи

Звезды говорят, что дела будут складываться удачно даже без особых усилий с вашей стороны. Это один из немногих периодов, когда желание совпадает с возможностями. Судьба порадует Водолеев приятным сюрпризом. На выходные отправляйтесь в поездку с новыми знакомыми. Совершив спонтанный поступок, вы можете не только отдохнуть, но и набраться сил, чтобы на следующей неделе активно работать.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Рыбы, как никогда, элегантны! Вы притягиваете к себе все больше людей. Новые знакомства обещают быть весьма перспективными, а деловые переговоры — выгодными. Если вы планировали крупный проект или ответственный разговор, на этой неделе самое время осуществлять задуманное. Вас обязательно услышат. Конец недели представителям знака обещает приятные сюрпризы. Это будут подарки от близких людей или старых знакомых. В любом случае положительные эмоции вам гарантированы!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ