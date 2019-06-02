Как пройдет для вашего знака зодиака первый понедельник лета – читайте в гороскопе на 3 июня 2019. А если вы не знаете чем заняться, то гороскоп на сегодня вам подскажет.

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Овен

Начало лета знаменует то, что вам пора повысить ценник за свои услуги, если вы работаете на себя. А если нет, то делайте все возможное, чтобы это сделало ваше начальство. Вы ценный специалист и заслуживаете лучшего.

Телец

У Тельцов будет деловая встреча, после которой могут поменяться ваши приоритеты по работе. Вы даже можете стать частью общественного движения, чтобы отстаивать свои или чужие интересы. Таким образом у вас может появится много новых друзей.

Близнецы

Вас ждет тяжелый разговор с начальником. Он может не воспринимать ваши слова всерьез и от этого все будет дальше и дальше заходить в тупик. Решайте для себя: такого ли будущего вы хотите?

Рак

Напишите своим старым друзьям, Раки. Кому-то из них сейчас очень сильно нужна ваша помощь! Если вы сделаете это доброе дело, то потом и к вам придет много хороших событий в жизни.

Лев

Львы, в этот денб друзья могут попросить вас помощи с ребенком. И хотя у вас и так дел по горло, может все таки стоит помочь? Ведь когда-то вам может понадобится помощь и с вашими детьми.

Дева

Девы, вам нужно поставить себе цель на это лето, связанную с вашим талантом. Возможно, вы давно уже хотели бы посвятить время пению или рисованию? Или как насчет чего-то совсем необычного? Ведь лето создано для воплощения мечт в реальность.

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Весы

У вас, Весы, могут возникнуть сложности с законом в этот день. Не стоит делать никаких резких движений, а тем более идти на авантюры, которые могут плохо закончится. Лучше соблюдайте законы страны, в которой вы находитесь, и приведите все документы в порядок.

Скорпион

Звезды утверждают, что вашему имуществу в этот день могут нанести вред. Осторожно с деньгами и банковской картой, можете потерять крупную сумму. Поменяйте пароли везде от греха подальше.

Стрелец

Стрельцы, если у вас сессия или период сдачи каких-либо экзаменов, то звзеды уверены, что все пройдет на ура. У вас получится справиться со всеми вопросами в этот день и даже дописать свою статью или курсовую.

Козерог

Козероги, вам не желательно затягивать с долгами по учебе, потому что сегодня очень благоприятный день, чтобы все сдать и забыть. Потом будет сложнее, так что поднажмите и будете радоваться лету.

Водолей

В этот день дети могут рассказать вам о проблемах со сверстниками. Да и вы с ними не совсем можете найти общий язык в последнее время. Вот только будьте с ними подобрее, они и так чувствуют себя загнанными в угол, проявите к ним немножко любви.

Рыбы

С начальством может состояться не очень приятный разговор. Лето обычно не самый лучший период для бизнеса и вам могут даже задержать зарплату. Но вы не бойтесь выражать свое мнение, вам важно быть услышанным.

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