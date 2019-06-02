Як пройде для вашого знака зодіаку перший понеділок літа – читайте в гороскопі на 3 червня 2019. А якщо ви не знаєте чим зайнятися, то гороскоп на сьогодні вам підкаже.

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Овен

Початок літа знаменує те, що вам пора підвищити цінник за свої послуги, якщо ви працюєте на себе. А якщо ні, то робіть все можливе, щоб це зробило ваше начальство. Ви цінний фахівець і заслуговуєте кращого.

Телець

У Тельців буде ділова зустріч, після якої можуть помінятися ваші пріоритети по роботі. Ви навіть можете стати частиною громадського руху, щоб відстоювати свої або чужі інтереси. Таким чином у вас може з’явитися багато нових друзів.

Близнюки

Вас чекає важка розмова з начальником. Він може не сприймати ваші слова всерйоз і від цього все буде далі і далі заходити в глухий кут. Вирішуйте для себе: чи такого майбутнього ви хочете?

Рак

Напишіть своїм старим друзям, Раки. Комусь із них зараз дуже сильно потрібна ваша допомога! Якщо ви зробите цю добру справу, то потім і до вас прийде багато хороших подій в житті.

Лев

Леви, в цей день друзі можуть попросити вас допомоги з дитиною. І хоча у вас і так справ по горло, може все таки варто допомогти? Адже колись вам може знадобиться допомога і з вашими дітьми.

Діва

Діви, вам потрібно поставити собі мету на це літо, пов’язану з вашим талантом. Можливо, ви давно вже хотіли б присвятити час співу або малюванню? Або як щодо чогось зовсім незвичайного? Адже літо створено для втілення мрій в реальність.

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Терези

У вас, Терези, можуть виникнути складності з законом в цей день. Не варто робити ніяких різких рухів, а тим більше йти на авантюри, які можуть погано закінчитися. Краще дотримуйтеся законів країни, в якій ви перебуваєте, і приведіть всі документи в порядок.

Скорпіон

Зірки стверджують, що вашому майну в цей день можуть завдати шкоди. Обережно з грошима і банківською картою, можете втратити велику суму. Поміняйте паролі скрізь від гріха подалі.

Стрілець

Стрільці, якщо у вас сесія або період здачі будь-яких іспитів, то зірки впевнені, що все пройде на ура. У вас вийде впораєтися з усіма питаннями в цей день і навіть дописати свою статтю або курсову.

Козеріг

Козероги, вам не бажано затягувати з боргами по навчанню, тому що сьогодні дуже сприятливий день, щоб все здати і забути. Потім буде складніше, так що піднажміть і будете радіти літу.

Водолій

У цей день діти можуть розповісти вам про проблеми з однолітками. Та й ви з ними не зовсім можете знайти спільну мову останнім часом. Ось тільки будьте з ними подобріше, вони і так відчувають себе загнаними в кут, проявіть до них трошки любові.

Риби

З начальством може відбутися не дуже приємна розмова. Літо зазвичай не найкращий період для бізнесу і вам можуть навіть затримати зарплату. Але ви не бійтеся висловлювати свою думку, вам важливо бути почутим.

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