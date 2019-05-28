Місячний календар на червень 2019 року: новий і повний Місяць

Місячний календар на червень 2019 року підкаже, коли очікувати найсприятливіші дні для нових звершень. У які дні краще втілити мрії в реальність? Як уберегти своє здоров’я і привернути удачу в червні 2019 року? Дізнайтеся в матеріалі поради від екстрасенсів СТБ.

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Місячний календар на червень 2019 року допоможе визначити найсприятливіші дні для будь-яких починань, чи то весілля, чи нова стрижка.

Новий Місяць у червні 2019 року

Новий Місяць у червні 2019 року настане 3 червня 2019 року о 13 годині 1 хвилину. Новий Місяць буде перебувати в знаку зодіаку Близнюки. У цей день краще відмовитися від підрахунків фінансів і планування чогось. Перший місячний день ідеально підходить для духовного збагачення і відвідування храмів. Також можна сміливо відправитися в поїздку або подорож.

Зростаючий Місяць у червні 2019 року

Зростаючий Місяць у червні 2019 буде з 4 по 16 число. У цей період енергія Місяця набирає силу і більше впливає на діяльність людей. Напруга так і буде витати у повітрі. У ці дні не варто займатися важливими справами і приймати доленосні рішення. Щоб уберегти себе від небажаних наслідків, навчіться керувати своїми емоціями, будьте розважливими і зберігайте спокій. Витратьте цей час на саморозвиток і душевні розмови з близькими людьми.

Повний Місяць у червні 2019 року

Повний місяць у червні 2019 року настане 17 червня 2019 року об 11 годині 30 хвилин. Це 15 місячний день. Місяць буде перебувати у знаку зодіаку Стрілець. У цей день варто приділити час дрібницям і незначним питанням. Якщо не зайнятися вирішенням цих моментів, то незабаром вони перетворяться на масштабну проблему.

Саме у повний Місяць у червні 2019 року зверніть увагу на особисте життя. Це ідеальний день для того, щоб розібратися в своїх стосунках. Іноді відверта розмова може подарувати вашим почуттям ще один шанс.

Спадаючий Місяць у червні 2019 року

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Спадаючий Місяць триватиме в періоди: з 1 по 2 червня і пізніше — з 18 по 30 червня 2019 року. Цей час буде найсприятливішим. Можна робити все, що душі буде завгодно: зміна роботи, місця проживання, друзів, роздуми про плани на майбутнє тощо. Будь-які ваші дії принесуть успішний результат.

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