Місячний календар стрижок на вересень 2018 розповість вам, в які дні краще змінювати зачіску. Ви ж хочете сяяти, завжди бути на висоті? Тоді експериментуйте з образом, враховуючи фазу Місяця. Крім цього, необхідно обрати правильний метод догляду за волоссям. Ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася своїми секретами краси. Докладніше – в нашому матеріалі.

Якщо ви виберете правильний день для стрижки, то зможете позитивно вплинути на свою долю. Правда це чи ні – судити, звичайно, тільки вам. Але багато хто на власному досвіді довів, що зміна зачіски може сприяти хорошим змінам і в житті або ж залишити свій негативний відбиток. Вважається, якщо підстригти волосся в певний день, можна значно уповільнити його ріст і навіть, що найдивніше, позитивно вплинути на своє здоров’я. Тому краще не ризикувати і планувати похід до майстра відповідно до місячного календаря.

Більше на тему: Любовний гороскоп на вересень 2018

Щоб волосся було слухняним, росло швидко і зміна іміджу не нашкодила вашому образу, обов’язково обирайте дні за календарем. Отже, які дні сприятливі для завивки, фарбування, стрижки і усіляких маніпуляцій з волоссям? Варто орієнтуватися на фазу зростаючого Місяця, і тоді все буде добре!

Місячний календар стрижок на вересень – найсприятливіші дні: 1, 2, 6, 7, 13, 22, 27, 28, 29.

Місячний календар стрижок на вересень – несприятливі дні: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 24.

За цим календарем ви можете планувати навіть догляд за волоссям, адже в несприятливі дні, що б ви не робили з ним – ефекту буде нуль. Але, звичайно ж, ви можете не відмовляти собі в масочках, доглядових процедурах – це не завдасть вашому волоссю ніякої шкоди.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2018 рік для всіх знаків зодіаку

Приклад для українок, ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва спеціально для сайту STB.UA розповіла, як вона доглядає за своїми неймовірними локонами:

«Головне – не мити голову щодня, адже це суцільний стрес для ваших локонів. Але, якщо виникло питання – мити чи не мити, то краще прислухайтеся до себе. Мийте голову в міру забруднення та добирайте правильний шампунь».

Надя має кучеряве волосся, тому і догляд для них особливий. Вона розповіла, що з її локонами не можна користуватися дешевими засобами. Важливо вибрати правильний шампунь для волосся та робити масочки, користуватися б’юті-засобами. Після миття голови потрібно наносити кондиціонер або бальзам. Це дозволить уникнути електризування волосся.

Надія Матвєєва радить не купувати шампунь, що надає об’єм. Для кучерявого волосся ця покупка під забороною! Бо в його склад входить силікон, він позбавить останньої вологи волосся та на додачу зробить його ламким.

Більше на тему: Магнітні бурі у вересні 2018: розклад для метеозалежних людей

Головне – вибирайте шампуні, до складу яких входять олія жожоба, витяжки з білого лотоса, олія кокоса.

Для своїх шанувальниць Надія розповіла головний секрет краси її волосся. Це вітамінна маска, яку ви можете зробити самі. Вона вирішить одразу кілька проблемних моментів кучерявого волосся: додасть вологу та стимулюватиме ріст волосся. Просто збийте рицинову й оливкову олію, додайте жовток, лимонний сік та рідкий мед в розігрітому стані. Також вам знадобляться вітаміни Е (1 к.) та А (10 к.). Нанесіть отриману суміш на годинку та дивіться свій улюблений серіал або «Все буде добре». Зате потім отримаєте розкішне та здорове волосся.

Більше на тему: Надія Матвєєва дала інтерв’ю для журналу

Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на вересень 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним та красивим!

Дивіться онлайн нові випуски Все буде добре 2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.