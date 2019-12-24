Місячний календар стрижок на грудень 2019 року допоможе вибрати найкращу дату для походу до перукаря. Щоб результат вас порадував, стрижка вдалася, кінчики не сіклися, а волосся росло прямо на очах, потрібно враховувати фазу Місяця в грудні 2019 року. У матеріалі від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні у грудні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

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У грудні важливо встигнути підготуватися до зустрічі нового року: підготувати свою оселю для свята й обов’язково зайнятися своїм зовнішнім виглядом. На жаль, у грудні не так вже й багато сприятливих днів для відвідування перукаря. Тому краще заздалегідь записатися на стрижку або фарбування волосся.

Сприятливі дні для стрижки волосся у грудні 2019 року

У ці дні найкраще проводити експерименти із зовнішністю та стилем, ну або просто оновити зачіску. Отже, найкращі дні для стрижок і відвідування салонів краси: 1, 2, 8, 9, 11, 16‒18, 20, 21, 24, 27‒30.

Несприятливі дні для стрижок волосся в грудні 2019 року

В інші дні місяця, а саме 3‒7, 10, 12‒15, 19, 22, 23, 25, 26, 31 грудня краще відмовитися від стрижок та фарбування. Інакше результат може вас не лише не порадувати, а й сильно зіпсувати волосся. Що, в свою чергу, спричинить фінансові витрати на відновлювальні процедури та лікування.

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