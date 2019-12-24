Місячний календар стрижок на грудень 2019 від Ярослави Федорової
Місячний календар стрижок на грудень 2019 року допоможе вибрати найкращу дату для походу до перукаря. Щоб результат вас порадував, стрижка вдалася, кінчики не сіклися, а волосся росло прямо на очах, потрібно враховувати фазу Місяця в грудні 2019 року. У матеріалі від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні у грудні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.
Більше на тему: Модні стрижки 2020: тренди на рік
У грудні важливо встигнути підготуватися до зустрічі нового року: підготувати свою оселю для свята й обов’язково зайнятися своїм зовнішнім виглядом. На жаль, у грудні не так вже й багато сприятливих днів для відвідування перукаря. Тому краще заздалегідь записатися на стрижку або фарбування волосся.
Сприятливі дні для стрижки волосся у грудні 2019 року
У ці дні найкраще проводити експерименти із зовнішністю та стилем, ну або просто оновити зачіску. Отже, найкращі дні для стрижок і відвідування салонів краси: 1, 2, 8, 9, 11, 16‒18, 20, 21, 24, 27‒30.
Несприятливі дні для стрижок волосся в грудні 2019 року
В інші дні місяця, а саме 3‒7, 10, 12‒15, 19, 22, 23, 25, 26, 31 грудня краще відмовитися від стрижок та фарбування. Інакше результат може вас не лише не порадувати, а й сильно зіпсувати волосся. Що, в свою чергу, спричинить фінансові витрати на відновлювальні процедури та лікування.