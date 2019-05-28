Лунный календарь на июнь 2019 года: новолуние и полнолуние

Лунный календарь на июнь 2019 года подскажет, когда ожидать самые благоприятные дни для новых свершений. В какие дни лучше воплотить мечты в реальность? Как уберечь свое здоровье и привлечь удачу в июне 2019 года? Узнайте в материале советы от экстрасенсов СТБ.

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Лунный календарь на июнь 2019 года поможет определить самые благоприятные дни для любый начинаний, будь-то свадьба или новая стрижка.

Новолуние в июне 2019 года

Новолуние в июне 2019 года наступит 3 июня 2019 года в 13 часов 1 минуту. Новая Луна будет находиться в знаке зодиака Близнецы. В этот день лучше отказаться от подсчетов финансов и планирования чего-либо. Первый лунный день идеально подходит для духовного обогащения и посещения храмов. Также можно смело отправиться в поездку или путешествие.

Растущая Луна в июне 2019 года

Растущая Луна в июне 2019 будет с 4 по 16 число. В этот период энергия Луны набирает силу и больше влияет на деятельность людей. Напряжение так и будет витать в воздухе. В эти дни не стоит заниматься важными делами и принимать судьбоносные решения. Дабы уберечь себя от нежеланных последствий, научитесь управлять своими эмоциями, будьте рассудительны и сохраняйте спокойствие. Потратьте это время на саморазвитие и душевные разговоры с близкими людьми.

Полнолуние в июне 2019 года

Полнолуние в июне 2019 года наступит 17 июня 2019 года в 11 часов 30 минут. Это 15 лунный день. Луна будет находиться в знаке зодиака Стрелец. В этот день стоит уделить время мелочам и незначительным вопросам. Если не заняться их решением, то в скором времени они превратятся в масштабную проблему.

Именно в полнолуние в июне 2019 года обратите внимание на личную жизнь. Это идеальный день для того, чтобы разобраться в своих отношениях. Иногда разговор по душам может подарить вашим чувствам еще один шанс.

Убывающая Луна в июне 2019 года

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Убывающая Луна будет длиться в периоды: с 1 по 2 июня и позже — с 18 по 30 июня 2019 года. Это время будет самым благоприятным. Можно делать все, что душе будет угодно: смена работы, места жительства, друзей, размышления о планах на будущее и т. д. Любые ваши действия принесут успешный результат.

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