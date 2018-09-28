Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018 подскажет вам, в какие дни лучше менять прическу. Вы же хотите сиять, всегда быть на высоте? Тогда экспериментируйте с образом, учитывая фазу Луны. Помимо этого, необходимо выбрать правильный метод ухода за волосами. Ведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева поделилась своими секретами красоты. Более детально – в нашем материале.

Если вы выберете правильный день для стрижки, то сможете благоприятно повлиять на свою судьбу. Правда это или нет – судить только вам. Но многие уже доказали на своем опыте, что смена прически в правильно подобранный день может способствовать хорошим изменениям и в жизни или же оставить свой негативный отпечаток. Считается, что если подстричь волосы в определенный день, реально замедлить рост волос и даже, что самое удивительное, благоприятно повлиять на свое здоровье. Поэтому лучше не рискуйте и планируйте поход к мастеру в соответствии с лунным календарем.

Больше по теме: Любовный гороскоп на сентябрь 2018

Благоприятные дни для стрижки в сентябре

Чтобы волосы были послушными, росли быстро и смена имиджа не навредила вашему образу, обязательно выбирайте дни по календарю. Итак, какие же дни благоприятны для завивки, покраски, стрижки и всяческих манипуляций с волосами? Ориентируйтесь на фазу растущей Луны, и тогда «все буде добре»!

Лунный календарь стрижек на сентябрь — самые благоприятные дни: 1, 2, 6, 7, 13, 22, 27, 28, 29.

Лунный календарь стрижек на сентябрь — неблагоприятные дни: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 24.

По данному календарю вы можете планировать даже уход за волосами, ведь в неблагоприятные дни, что бы вы ни делали с ними – эффекта будет ноль. Но, конечно же, вы можете не отказывать себе в масочках, уходовых процедурах – это не принесет вашим волосам никакого вреда.

Пример для украинок, ведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева специально для сайта STB.UA рассказала, как она ухаживает за своими шикарными локонами:

«Главное – не мыть голову каждый день, ведь это стресс для ваших локонов. Но, если возник вопрос – мыть или не мыть, то лучше прислушайтесь к себе. Мойте голову по мере загрязнения и подбирайте правильный шампунь».

Надя обладает кудрявыми волосами, поэтому и уход для них особенный. Она рассказала, что с ее локонами нельзя пользоваться дешевыми средствами. Важно выбрать правильный шампунь для волос и делать всякие масочки, использовать бьюти-средства. И после мытья головы наносить кондиционер или бальзам. Это позволит избежать электризования волос.

Надежда Матвеева советует не покупать шампуни, которые придают объем. Для кудрявых волос эта покупка непозволительна! В его состав входит силикон, он лишит последней влаги волосы, да еще в придачу сделает их ломкими.

Больше по теме: Магнитные бури в сентябре 2018: расписание для метеозависимых людей

Главное – выбирайте шампуни, в состав которых входят масло жожоба, вытяжки из белого лотоса, масло кокоса.

Для своих поклонниц Надежда рассказала главный секрет красоты ее волос. Это витаминная маска, которую вы можете сделать сами. Она решит сразу несколько проблемных моментов для кудрявых волос: насытит влагой и стимулирует рост волос. Просто взбейте касторовое и оливковое масло, добавьте желток, лимонный сок и жидкий мед в разогретом состоянии. Также вам понадобится витамины Е (1 к.) и А (10 к.). Втираете полученую смесь в кожу головы на часик, смотрите свой любимый сериал или «Все буде добре» и получаете шикарные, здоровые волосы.

Больше по теме: Надежда Матвеева дала интервью для журнала

Воспользуйтесь нашим лунным календарем стрижек на сентябрь 2018 года, и ваши волосы всегда будут здоровыми, сильными и красивыми!

Смотрите онлайн новые выпуски Все буде добре 2018

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ