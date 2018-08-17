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Телеканал СТБ / Надежда Матвеева дала интервью для журнала «Теленеделя»

Надежда Матвеева дала интервью для журнала «Теленеделя»

Телеканал СТБ

Наша любимая телеведущая Надежда Матвеева появилась на обложке журнала «Теленеделя». Также она поделилась со своими поклонниками тем, каким будет новый формат «Все буде добре»: «Еще одно возвращение – в студии я снова буду одна». А еще, Надя рассказала читателям о своих путешествиях, хобби и о многом другом! Подробнее – в нашем материале.

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Итак, что же ждет поклонников «Все буде добре» в новом сезоне? Надежда сообщила, что он посвящен непосредственно историям людей. Почти в каждом сюжете будет задействован герой, который получит помощь и ценные советы от экспертов, и от самой Надежды. Рубрики, которые были в старом формате, обретут новую жизнь и вернуться в эфиры.

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Наденька рассказала, что в студии она будет снова одна: «Еще одно «возвращение – в студии я снова буду одна. По-человечески мне, конечно, льстит, что они захотели вернуть прежний формат, где я одна в кадре. Но понимаю, что дело не только во мне. Мы пытались изменить проект – думали, что людям хочется отдохнуть и развлечься вместе с нами, поэтому пригласили в студию соведущих, попробовали больше говорить. Однако поклонники программы дали знать, что раньше «Все буде добре» им нравилось больше».

Надежда Матвеева поделилась своей мечтой поехать в Австралию. По мнению ведущей, эта страна позволит оторваться от привычной действительности. Пока она не спешит ее воплощать, но думает, что когда-нибудь возьмется за ее реализацию. В этом году она уже успела побывать в Турции. Удивительно, но страна стала для нее настоящим открытием. Ранее она думала, что ничего интересного там не увидит, но теперь полна ярких эмоций. Больше всего ее порадовали пляжи, достопримечательности и котики! Ведь последних в городе очень много, а звезда «Все буде добре» от них просто без ума!

Все, наверное, уже читали о новом YouTube-канале Нади Матвеевой? Она с большим удовольствием занимается его развитием. Это стало ее новым увлечением, которое будет приносить пользу всем подписчикам. В своем блоге известная телеведущая затронет абсолютно разные темы, которые всегда актуальны: «Темы для разговора подбираю самые разные. Например, мой приятель переехал с семьей в Испанию, чтобы 9-летний сын мог профессионально заниматься футболом. Как они решились, как все сделали, какие возникли трудности? Мне кажется, это очень актуально. Будут, между прочим, и мои собственные истории».

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Также Надежда рассказала своим поклонникам о новом стиле, дала пару полезных советов и поделилась впечатлениями от поездки в Вену. Полностью прочитать интервью вы сможете в свежем выпуске журнала «Теленеделя».

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