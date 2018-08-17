Надія Матвєєва дала інтерв’ю для журналу «Теленеделя»

Наша улюблена телеведуча Надія Матвєєва з’явилася на обкладинці журналу «Теленеделя». Також вона поділилася зі своїми шанувальниками тим, яким буде новий формат «Все буде добре»: «Ще одне повернення – в студії я знову буду одна». А ще, Надя розповіла читачам про свої подорожі, хобі та про багато чого іншого! Детальніше – в нашому матеріалі.

Отже, що чекає шанувальників «Все буде добре» в новому сезоні? Надія повідомила, що він присвячений безпосередньо історіям людей. Майже в кожному сюжеті буде задіяний герой, який отримає допомогу і цінні поради від експертів, а також від самої Надії. Рубрики, які були в старому форматі, знайдуть нове життя і повернутися в ефіри.

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Надія розповіла, що в студії вона буде знову одна: «Ще одне «повернення – в студії я знову буду одна. По-людськи мені, звичайно, приємно, що вони захотіли повернути колишній формат, де я одна в кадрі. Але розумію, що справа не тільки в мені. Ми намагалися змінити проект – гадали, що людям хочеться відпочити і розважитися разом з нами, тому запросили в студію співведучих, спробували більше говорити. Однак шанувальники програми дали знати, що раніше «Все буде добре» їм подобалося більше ».

Надія Матвєєва поділилася своєю мрією поїхати в Австралію. На думку ведучої, ця країна дозволить відірватися від звичної дійсності. Доки вона не поспішає її втілювати, але думає, що коли-небудь візьметься за її реалізацію. У цьому році вона вже встигла побувати в Туреччині. Дивно, але країна стала для неї справжнім відкриттям. Раніше вона думала, що нічого цікавого там не побачить, але тепер сповнена яскравих емоцій. Найбільше її порадували пляжі, визначні пам’ятки та котики! Останніх в місті дуже багато, а зірка «Все буде добре» дуже їх любить!

Ви, напевно, вже читали про новий YouTube-каналі Наді Матвєєвої? Вона з великим задоволенням займається його розвитком. Це стало її новим захопленням, яке буде приносити користь всім передплатникам. У своєму блозі відома телеведуча торкнеться абсолютно різних тем, які завжди актуальні: «Теми для розмови підбираю найрізноманітніші. Наприклад, мій приятель переїхав з родиною до Іспанії, щоб 9-річний син міг професійно займатися футболом. Як вони зважилися, як все зробили, які виникли труднощі? Мені здається, це дуже актуально. Будуть, між іншим, і мої власні історії».

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Також Надія розповіла своїм шанувальникам про новий стиль, дала декілька корисних порад і поділилася враженнями від поїздки до Відня. Повністю прочитати інтерв’ю ви зможете в свіжому випуску журналу «Теленеделя».

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