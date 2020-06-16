Июнь – очень неоднозначный месяц. В это время будут как максимально удачные дни, так и опасные. Нужно обязательно знать, когда удачные дни в июне 2020 года, чтобы не попасть впросак и не принимать необдуманных решений. Читайте в материале лунный календарь удачных дней на июнь 2020 года.

Удачные дни в июне 2020 года

Начало месяца будет вполне благоприятным. С 1 по 5 июня можно смело планировать новые дела. Их исход будет весьма приятным. Однако стоит помнить о личном опыте. Относитесь к людям с уважением и добротой. Тогда и они ответят вам тем же. Эти дни благоприятны для начала бизнеса, для творчества и работы в доме. Можно смело начинать ремонт.

18, 25, 27, 29-30 июня – дни, которые можно посвятить развитию бизнеса. Это удачное время для налаживания профессиональных контактов.

Неблагоприятные дни в июне 2020

В первой половине месяца можно смело начинать новое дело. Но вот 12, 14, 16 июня стоит обратить внимание на финансы. Велика вероятность потерять деньги или разориться. Не принимайте никаких важных решений. Лучше займитесь планированием. 19-21 июня стоит обратить особое внимание на здоровье. Это очень опасные дни. Лучше не начинать ничего нового. Прислушайтесь к советам более опытных людей. А вот 28 июня – опасный день. Подготовьте план отступления, если возникнет конфликт. Этот день не увенчается успехом, а лишь принесет разочарования и потери.

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