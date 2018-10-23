Лунный календарь стрижек на октябрь 2018 года поможет вам сменить прическу в правильное время. Часто мы сталкиваемся с тем, что после похода в парикмахерскую качество волос значительно ухудшается. А порой они и вовсе перестают расти. Чтобы избежать таких последствий и оздоровить свои локоны, день для смены прически нужно подобрать согласно лунному календарю. Финалистка «Битвы экстрасенсов»-5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова рассказала, когда можно осмелиться на смену имиджа.

В октябре благоприятными для стрижки будут следующие даты: 4–7, 9–12, 18, 19, 25–27 октября, а во все остальные дни месяца следует воздержаться от походов в парикмахерскую.

По мнению астрологов, неоднократно подтвержденному наблюдениями, необходимо избегать любых стрижек в период прохождения Луны созвездий Рыб, Скорпиона, Водолея и Рака. Иначе пряди будут плохо расти, начнут интенсивно выпадать, утратят густоту и пышность. Так что если вы задаетесь вопросом, в какие дни можно стричься, то стоит запомнить эти созвездия и не стричься в это время.

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С древних времен люди с особенным трепетом и вниманием относились к своим волосам. Считается, что в волосах человека кроется сила его энергетического поля. Есть гипотезы о том, что они выступают в качестве неких антенн для связи с вселенскими энергетическими потоками. В подтверждение таких гипотез мы можем вспомнить немало примеров в виде легенд, сказок и различных обрядов, связанных с волосами. Например, в сказках при помощи сожжения волос вызывали духов, а в обрядах срезание волос изначально означало жертву богам (в культуре давних украинцев – это жертва Роду) и богам плодородия. Также в старину существовал народный обычай – в знак перемирия дарить друг другу срезанный локон.

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Хорошими для стрижки считаются дни, когда Луна в Тельце и Козероге. Если подстричь волосы в этот момент, они станут быстрее расти, прекратится их сечение и выпадение. Когда Луна находится во Льве и Деве, стрижка поможет ускорить рост волос, однако ухудшит их качество. В Близнецах – сделает волосы непослушными, в Весах – поспособствует их ускоренному росту, при этом не ухудшит их состояние. В Рыбах – значительно замедлит процесс их роста.

С волосами связано и немало различных запретов, например, нельзя стричь волосы в большие церковные праздники; нельзя стричь ребенка до одного года; нельзя топтать свои состриженные волосы и нельзя выбрасывать волосы туда, где их могут подобрать люди или птицы – будут мигрени.

Кроме того, всегда помните, что подстригать и проводить всевозможные процедуры оздоровления волос (например, делать питательные или лечебные маски) лучше всего на растущую Луну. Если вам необходимо укрепить корни, а скорость роста волос при этом не имеет для вас значения, то можете отправляться в парикмахерскую в те дни, которые приходятся на момент убывания Луны.

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Прислушавшись к этим несложным рекомендациям, каждый поход в салон всегда будет приносить удовольствие, а главное – результат будет радовать вас и окружающих.

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